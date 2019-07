Dario Riera: «Ara és moment d'aparcar els sentiments i que la pilota corri...»

«Tots tenim sentiments, els socis antics, però també els que som ara al davant del club. És cert que amb una decisió com la que ha pres el Gimnàstic de Manresa pot semblar que perds la propietat, però hem d'assumir-ho i pensar en el futur més immediat. Per això, ara és moment d'aparcar els sentiments i que la pilota corri». El president del Gimnàstic de Manresa, Dario Riera, va voler justificar ahir, poques hores després de l'assemblea en la qual es va decidir convertir l'entitat en societat anònima esportiva, que la decisió de vendre el Gimnàstic a l'empresa Kosmos de Gerard Piqué havia estat encertada.

«La venda del club a uns inversors és el millor que li ha passat al Gimnàstic en tota la seva història. Era important, interessant i necessari. Els que no hi estan d'acord, en un moment o altre s'adonaran que s'havia de fer. El temps demostrarà que tenim raó», ha asseverat Riera, afegint que «cal tenir en compte que som un club privat que s'ho ha de pagar tot i, per moltes quotes de jugadors que ingressem, des del 2007 que es va instal·lar la gespa artificial, la hipoteca corresponent no s'ha pogut fer cap raconet per al dia que toqués fer remodelacions, i aquest moment ja ha arribat».

Dario Riera ha parlat d'un «envelliment de les instal·lacions, no només de la gespa artificial, també dels vestidors, els llums. Quan no s'espatlla una cosa se n'espatlla una altra, i tot val molts diners. Per fer les corresponents remodelacions cal una inversió que nosaltres com a club no podíem fer; sota la meva responsabilitat no era de rebut anar als bancs i demanar més préstecs, amb el que ja devem. La inversió de l'empresa Kosmos ens ajudarà a pujar esglaons, sens dubte. Estem parlant d'un gran projecte, encisador. Penso que serà bo per nosaltres, però també per a la ciutat».



La gespa artificial, bàsica

Així, una de les primeres actuacions de l'empresa Kosmos de Gerard Piqué serà el canvi del tapís verd. Segons Dario Riera: «Només aquesta temporada passada hem comptabilitzat 183 jugadors lesionats per culpa de la gespa en mal estat; només queda cautxú. Havíem de buscar solucions perquè en aquest cas concret ja estem parlant de la salut dels nostres futbolistes. Com a persona responsable, el canvi de la gespa era, per a mi, prioritària».

Com ja s'ha anat dient, la inversió de l'empresa Kosmos (la mateixa que té en propietat l'Andorra) superarà el milió d'euros en els propers tres o quatre anys. La hipoteca, que s'havia prorrogat fins l'any 2032 perquè la quantitat mensual a pagar fos assumible, puja 417.000 euros. «Des que vaig entrar de president el dia 6 de febrer, jo i la meva junta sospiràvem perquè arribés un inversor. Això, però, no és d'ara, ja fa anys que se'n parla perquè amb els ingressos que té el Gimnàstic, no hi tenen cabuda els extres, com pot ser la gespa artificial, entre altres coses». En aquest sentit, s'ha parlat molt darrerament que un dels problemes de l'economia del Gimnàstic és que en l'actualitat té massa jugadors becats (que no paguen quota) sobretot per completar equips competitius a les màximes categories. Sobre això, Dario Riera ha dit que «sempre hi ha una oscil·lació, però les darreres temporades s'ha mantingut la mateixa línia, i el nombre de becats no és exagerada. El que sí que volem mirar és que hi hagi més exigència de qualitat. A l'hora de parlar de despeses, Riera ha recordat que «estem parlant de pagar més de 70 persones i no es com abans, ara s'ha de declarar tot».