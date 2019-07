Egan Bernal és de forma virtual el primer guanyador colombià del Tour

Egan Bernal és el virtual guanyador del Tour de França. El ciclista colombià, de 22 anys, va aconseguir mantenir-se en primera posició a la general i, a falta de l'última etapa d'avui pels carrers de París, serà el guanyador de l'edició d'aquest any de la prova francesa.

La victòria d'etapa va ser per Vincenzo Nibali, mentre que Alejandro Valverde va ser segon i Mikel Landa, tercer. L'etapa que es va escurçar a menys de 60 quilòmetres a causa de les condicions meterològiques va tenir com a ciclista més fort a l'italià Nibali, que va escapar-se des del principi i va aconseguir uns segons d'avantatge sobre el grup de favorits, on Bernal va entrar de la mà del seu company d'equip, Geraint Thomas, que serà segon al podi de París. L'holandès Steven Kruijswijk acabarà en tercera posició i deixarà fora del podi el francès Julian Alaphilippe. Bernal és el tercer campió més jove en la història del Tour, darrere de Henri Cornet (1904) i Faber François (1909).



Etapa curta de 59 quilòmetres

Després de suspendre els darrers vint quilòmetres de l'etapa número 19 en direcció a Tignes, a causa de les esllavissades prop de l'últim port a conseqüència de les condicions meteorològiques, ahir els directors del Tour de França van decidir escurçar l'etapa. La culpa va ser el mal estat de la carretera al port del Cormet de Roselend. El port de muntanya estava impracticable pel ciclisme i l'etapa va donar el tret de sortida a la localitat d'Albertville.

L'inici de la intensa etapa va ser molt fort. A uns vint quilòmetres de la sortida es va formar l'escapada amb un total de 29 corredors que van mantenir un marge de 2 i 3 minuts respecte el gran grup. Per davant, el més fort i que va aconseguir marxar en solitari quan faltaven 13 quilòmetres va ser l'italià del Bahrain Nibali. En el grup dels favorits, el fort ritme imposat pel Jumbo-Visma va anar despenjant corredors. El primer dels de la general va ser el francès Julian Alaphilippe que va tornar a cedir per segon dia consecutiu i fins i tot va deixar escapar les posicions de podi després de perdre prop de tres minuts.



Nibali aguanta i Bernal sentencia

L'italià va poder aguantar en els darrers quilòmetres per alçar els braços a l'arribada de Val Thorens i aconseguir la primera victòria del Bahrain. En el grup dels favorits no hi van haver gaires moviments i Egan Bernal va poder entrar agafat de la mà del seu company d'equip Geraint Thomas per celebrar el primer Tour per un corredor colombià.

Avui els ciclistes disfrutaran en l'última etapa de 128 quilòmetres amb sortida a Rambouillet i arribada als Camps Elisis de París. El pilot gaudirà de l'última jornada pels carrers de la capital francesa després de tres setmanes d'intensos esforços on l'equip Ineos va tornar a dominar, tot i no mostrar-se tant fort com en els últims anys.