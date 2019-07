El metge també guanya medalles

Gairebé sempre en els èxits esportius es destaca, com és molt lògic, el rendiment dels esportistes, però també gairebé sempre, almenys en l'esport professional, hi ha al darrere molta gent que facilita els bons resultats.

També en waterpolo i en el cas que ens ocupa en les dues seleccions estatals, la masculina i la femenina, subcampiones del món aquests dies a Gwangju, a Corea. Així, cinc bagencs, capitanejats per Albert Estiarte, han format part de l'equip tècnic dels dos combinats com a metges (el mateix Albert Estiarte i Griselda Sirvent), fisioterapeutes (Òscar Muncunill i Marc Estiarte) o preparador físic (Marcel·lí Massafret).

Albert Estiarte, responsable d'Althaia i de la Clínica Sant Josep, és un veterà de les seleccions de waterpolo, especialment de la masculina. Va ser jugador del CN Manresa del 1974 al 1991 i quan va deixar-ho, no va tardar en incorporar-se a l'equip tècnic de la Federació Espanyola de natació i aquell mateix 1991 ja va ser el metge de l'equip estatal júnior que va guanyar el Campionat del Món. Des d'aquell moment no ha deixat de participar en convocatòries de les seleccions, i des del 1996 ha participat en tots els Jocs Olímpics (6, els mateixos que té el seu germà Manel com a jugador) com a metge de la selecció absoluta (a Barcelona 92 va ser metge, però de la Villa Olímpica), amb grans èxits, la més destacada la medalla d'or als Jocs d'Atlanta el 96. També ha aconseguit diverses medalles als campionats del Món com les d'aquests dies a Corea.

El mateix Albert Estiarte ha guiat els passos del seu fill Marc, en aquest cas en les tasques tan importants de fisioteràpia, també de la selecció masculina des de fa un bon temps. A pare i fill els ha acompanyat el santvicentí Marcel·lí Massafret en les tasques de preparació física.

La selecció femenina tindrà un 'veterà' com a fisioterapeuta, l'Òscar Muncunill, també de l'equip de la Clínica Sant Josep. Així com, també, la doctora Griselda Sirvent, responsable de rehabilitació al Cimetir, i que de fa uns anys també treballa per la Federació Espanyola de natació, concretament en diferents formacions de waterpolo.