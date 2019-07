L'Andorra de Piqué ocuparà la plaça vacant del Reus a Segona B

El FC Andorra, propietat del jugador del FC Barcelona Gerard Piqué, ocuparà la plaça de Segona Divisió B que va deixar vacant el Reus per impagaments, després de complir els requisits establerts, entre ells el pagament de 452.022 euros, i l'ordre de preferència, segons informa la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF).

"El FC Andorra és l'equip de 3a Divisió que milita al grup català al qual pertany el Reus, descendit per impagament. Aquest supòsit està contemplat en el Reglament de la Federació. El club compleix tots els requisits establerts a la circular número 11 de la present temporada esportiva", indica la RFEF en una nota.

La RFEF ha validat la proposta de l'Andorra per davant d'altres com les del Zamora i l'Inter City, els altres dos equips interessats en ocupar la plaça del Reus. Dilluns passat, la federació va obrir un termini de tres dies per als clubs interessats en ocupar la plaça el CF Reus Deportiu en la Segona Divisió B, fixant en 452.022 euros la quantitat que havien de dipositar al Banc d'Espanya.

La setmana anterior la secretaria general de la RFEF va denegar l'admissió del conjunt català a la 'categoria de bronze' per a la temporada 2019-20 pels seus impagaments a diversos dels seus jugadors i membres del cos tècnic, el que li havia suposat la seva expulsió de Laliga 1/2/3, el descens a Segona B, i ara l'immediat a Tercera.