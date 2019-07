Pons endolceix la mala actuació estatal a Gwangju

L'inesperat quart lloc del mallorquí del Sant Andreu Juanllu Pons en els 400 metres estils, amb rècord estatal inclòs, no amaga la decebedora actuació de la natació espanyola en els mundials que van finalitzar ahir a Gwangju. Amb una Mireia Belmonte llastada per una lesió a les espatlles, i amb només dues finals nedades, el balanç és negatiu i, com va reconèixer ahir el màxim responsable federatiu, Fred Vergnoux, «no hem estat a l'alçada».

Vergnoux va assegurar que «el balanç és que podem aspirar a molt més. Aquest ha estat un mundial potent, en què hi ha hagut proves força obertes i això ens motiva per tornar a entrenar amb ganes de fer-ho bé. Tant els nou nedadors que han estat aquí com els que s'han quedat a casa saben que ara comença la preparació olímpica i això és molt important, no podem badar». De tota manera, no es va amagar a l'hora de dir que «la nostra realitat d'ara és més greu que mai».

De tota manera, la jornada va viure un moment positiu amb el quart lloc de Pons. Des del carrer 1, va finalitzar amb un temps de 4.13.30 i va batre el rècord d'Espanya que ell mateix tenia. Ha estat l'única plusmarca estatal batuda a Gwangju. Li va faltar poc més d'un segon, i que la cursa fos més llarga, per atrapar el tercer classificat, el neozelandès Lewis Clareburg (4.12.07). El triomf va ser per al favorit, el japonès Daiya Seto (4.08.95), que va vèncer el nord-americà Jay Litherland (4.09.22) en un ajustat final. El bon resultat de Pons, però, no va poder amagar l'última decepció de Mireia Belmonte, eliminada al matí en les sèries de la mateixa prova, en categoria femenina.



Dos rècords del món

L'última jornada del mundial va ser trepidant i va viure dos rècords del món en la mateixa prova. El quartet dels Estats Units va guanyar els 4x100 estils amb 3.50.40 i la primera rellevista, Regan Smith, va batre el registre dels 100 esquena amb 57.57. Les australianes van quedar segones (3.53.42) i les canadenques, terceres (3.53.58).

En la resta de finals, en la de 400 estils que no va poder nedar Belmonte, va guanyar la seva arxienemiga, l'hongaresa Katinka Hosszu, que va derrotar la xinesa Ye i la japonesa Ohashi.

En la prova de fons, els 1.500, va ser una sorpresa la derrota de l'italià Gregorio Paltrinieri, que només va poder ser tercer darrere de l'alemany Florian Wellbrock i de l'ucraïnès Mykailo Romantxuk. En els 50 braça, la nord-americana Lilly King va superar la jove italiana de 14 anys Benedetta Pilato i la russa Iulia Efimova.

En els 50 lliures, Simone Manuel, dels EUA, va vèncer la sueca Sarah Sjöström i l'australiana Cate Campbell. En 50 esquena, el sud-africà Zane Waddell va avançar els russos Eugeni Rilov i Kliment Kolesnikov.

Finalment, en l'última prova masculina, el rei dels mundials, el nord-americà Caeleb Dressel, va haver-se de conformar amb la plata, ja que la victòria va ser per al quartet del Regne Unit, que va vèncer el dels Estats Units i el de Rússia, que va ser bronze.