La regularitat i la pinya al vestidor tornen a portar el Castellnou a Tercera

El Castellnou ha retornat a Tercera Catalana de la mà del seu entrenador Toni Franch després d'una temporada molt competida, amb un frec a frec amb el Navarcles que es va decidir en les darreres dues jornades de la competició de Quarta Catalana. L'entrenador resident a Castellnou però nascut a Navarcles ha fet una valoració molt bona de la lliga:«vam ser l'equip més regular de tots, sí que es veritat que a finals de la primera volta vam empatar quatre partits que ens van fer perdre el liderat però ens vam refer per tenir opcions en les darreres jornades». Al principi de la temporada l'entrenador del primer equip del Castellnou tenia molt clar que els seu conjunt seria un dels equips més forts del grup: «L'objectiu que vaig comunicar als meus jugadors, i que vam compartir, era d'estar entre els tres primers. Sabíem que podríem estar a dalt, però és molt difícil pujar».

L'any passat el Castellnou va perdre la promoció d'ascens amb una fatídica eliminatòria contra el Matadepera B que va fer jugar fins a vuit jugadors del seu primer equip, tal com comenta Toni Franch, «ens vam classificar per la promoció en l'últim partit però el Matadepera ens va deixar fora de l'ascens amb jugadors de la seva primera plantilla».

El bloc d'aquesta campanya va ser exactament el mateix que el del curs passat amb només cinc incorporacions noves. Franch té molt clar que la feina es va fer a la perfecció: «Vam mantenir la columna vertebral i ens vam reforçar poc, però molt bé; això va fer que l'equip fos unit i que tothom se sentís important en algun moment o altre de la temporada». El conjunt amb una barreja de jugadors joves i veterans s'ho va creure fins al final i van aconseguir la recompensa del campionat.



Salvar un 'match ball' per somiar

El frec a frec entre el Navarcles i el Castellnou no es va decidir fins al final. L'equip dirigit per Toni Franch treu un empat al camp dels navarclins en la penúltima jornada i va fer la feina amb una victòria en l'últim partit davant del Sant Llorenç Morunys, aprofitant que el Navarcles, que depenia d'ell mateix, s'encallés a Navàs B. Així, la lliga va ser pel Castellnou. Franch reconeix que «el camp del Navàs B és complicat, nosaltres hi vam perdre i sabíem que hi havia possibilitats que el Navarcles punxés».

De cara a la propera temporada, el tècnic de l'ascens Toni Franch seguirà al capdavant del conjunt amb la feina a mig fer: «Tenim la intenció de mantenir el bloc, però l'equip encara està en fase de tancar-se». L'objectiu, tal com reconeix Franch, serà «mantenir la categoria; si ho aconseguim, perfecte, si baixem doncs baixem. La idea és de competir al màxim i quedar al millor possible, serà la meva tercera temporada seguida i tenim aquesta filosofia».