Cinc atletes del CAM i dos del CAI alcen el títol estatal autonòmic amb Catalunya

arxiu particular

D'esquerra a dreta, Marina Guerrero, Meritxell Soler, Paula Raul, Mònica Clemente i Mercè Guerra, del CAM arxiu particular

Les cinc atletes de l'Avinent CA Manresa (Marina Guerrero, Mònica Clemente, Paula Raul, Meritxell Soler i Mercè Guerra com a suplent) i els dos del CA Igualada Petromiralles (Cora Salas i Abdessamad Oukhelfen, també com a reserva), convocats per la Federació Catalana d'Atletisme, es van proclamar campions del Campionat d'Espanya de federacions autonòmiques que es va viure a l'estadi Larrabide de Pamplona.

Catalunya es va imposar amb un total de 546 punts, per davant de Madrid (480) i de Castella i Lleó (450), que van ocupar la segona i tercera posició, respectivament.

Individualment, la millor del CAM va ser Marina Guerrero, segona en la prova dels 3.000 obstacles amb 10'33"72; Clemente fou quarta en perxa després de superar el llistó sobre 4,10 m; Raul va ocupar la sisena posició en els 100 tanques amb 14"40; Soler va entrar setena en els 3.000 llisos amb uns brillants 9'33"30 (millor marca personal).

Pel que fa al CAI, Cora Salas va assolir el segon lloc en salt de llargada, amb 6,03 m.

Els atletes catalans van protagonitzar una actuació excel·lent: van guanyar 11 proves, i van assolir 10 segons llocs i 5 de tercers. Cal destacar l'actuació de l'Adel Mechaal, que es va imposar a les proves de 3.000 m amb un temps de 8'06.62, i als 5.000 m amb 13' 55''50. També van aconseguir la victòria individual Esther Guerrero als 1.500 m, amb 4'23''94; Jaël Bestué, que es va imposar als 200 m amb 23''70; Marta Galimany als 5.000 m amb 16'15''16; Sara Gallego als 400 m tanques amb 59''75; Laura Redondo, en martell amb 67,59 m; Bernat Erta, als 400 m amb 46''74; Bilal Nouali, en javelina amb 72,97 m; Ibrahim Ezzaydouny, als 3.000 m obstacles amb 8'50''37. També l'equip mixt de 4x100 s'ha imposat amb un temps de 42''45 amb l'equip format per Joan Martínez, Pol Retamal, Jaël Bestué i Cristina Lara. La selecció catalana va assolir per novena vegada consecutiva la victòria en la classificació conjunta masculina i femenina de l'estatal autonòmic.