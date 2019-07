Isidre Esteve i Repsol correran plegats el proper Ral·li Dakar a l'Aràbia Saudita

El pilot d'Oliana Isidre Esteve disputarà el seu quart Ral·li Dakar consecutiu amb Repsol. El pilot lleidatà i l'energètica espanyola han arribat a un acord de renovació que els permetrà viure junts la propera edició de la cursa més dura del món que, per primera vegada a la història, es disputarà a l'Aràbia Saudita el gener de 2020.

«La renovació amb la marca Repsol és una gran notícia i, sincerament, em sento un privilegiat de portar els seus colors al Dakar per quart any consecutiu, i tercer com a patrocinador principal. Valoro moltíssim la continuïtat del projecte que ens permetrà seguir en un equip competitiu i lluitar per resultats esperançadors en una propera edició, que estarà marcada per canvis importants, principalment el d'escenari», ha declarat satisfet Isidre Esteve. Al Dakar 2020, Esteve i el seu copilot Txema Villalobos intentaran mantenir el bon nivell en la classificació general i buscar un lloc entre els millors de la seva categoria T1.2 (tot terreny 4x4 dièsel modificats.