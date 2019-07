L'Igualada referma el seu projecte a Tercera

Fidelitat a la filosofia de treball implantada els últims cursos al club i ratificació del pla estratègic per conformar un primer equip amb jugadors del planter com la millor opció per aconseguir la consolidació del buc insígnia blau a Tercera.

Aquestes són les premisses amb què el primer equip del Club de Futbol Igualada va iniciar ahir, a les vuit del vespre, la pretemporada. L'ascens a Tercera Divisió, després d'onze temporades d'absència, no ha modificat els plantejaments de la junta presidida per Francesc Jorba.

El retorn a la categoria de bronze s'interpreta al club igualadí com una conseqüència de la implementació de l'actual pla estratègic. I per això, abans que es confirmés l'ascens, el diumenge 30 de juny ja s'havia fet pública la renovació del tècnic Mohamed El Yaagoubi i de 16 jugadors de la plantilla que va assolir el tercer lloc final al grup 2n de Primera Catalana la temporada passada. Fins i tot, més de la meitat d'aquests futbolistes (Albert Alfonso, Martí Just, Pedro J. Calvo, Alejandro, Martí Lliró, Carles Simón, Nil Pradas, Goran i Cristian Castaño) ja havien segellat la seva continuïtat abans d'acabar la lliga.

Francesc Jorba, president de l'Igualada, argumenta que la consecució de la tercera posició no va ser casual. «Mohamed El Yaagoubi va plantejar els últims dos mesos de competició com una cursa de fons per assolir aquesta classificació, conscient que la situació administrativa del Reus i d'altres condicionants podien facilitar l'ascens del millor tercer classificat dels dos grups de Primera Catalana. La perseverança de l'equip i la davallada dels nostres oponents van propiciar la materialització de l'objectiu».

El retorn a Tercera Divisió no va condicionar la conformació de la plantilla per a aquest exercici. «La junta valorava molt positivament el treball desenvolupat pels tècnics i pels jugadors després d'apostar, l'estiu del 2018, per un entrenador amb una concepció del futbol molt similar a la nostra i per accentuar la presència de futbolistes igualadins i anoiencs al primer equip», detalla.

Gerard Piniés fitxa pel Chivas

La renovació de Mohamed El Yaagoubi es va anunciar conjuntament amb la del segon entrenador, Gerard Piniés, el dimecres 8 de maig. L'última setmana de juny, el tècnic barceloní va rebre una oferta del Chivas de Guadalajara de la Primera Divisió de Mèxic, per assumir la coordinació de la preparació física dels equips base de l'entitat, a més de col·laborar en la posada a punt dels futbolistes del primer equip. Lògicament, el club blau va donar totes les facilitats a Piniés per tal que pogués acceptar la proposta. El seu relleu ha estat Juanjo Correa.

Èric González i Òscar Garcia tornen

Fins a 18 dels 21 jugadors que conformen la plantilla de l'Igualada d'aquesta temporada van defensar la samarreta blava el curs passat. La confirmació de la continuïtat, dissabte, del lateral dret Bernat Sansano i del davanter centre Franco Nantez, després d'acordar una segona cessió amb la UE Sant Andreu, propicia que l'equip només registri quatre baixes, les d'Antonio Prieto, Sergio González, Dilan i Tchato.

Per reforçar l'equip, s'ha optat pel retorn de dos vells coneguts: Èric González i Òscar Garcia. El mitjapunta de 28 anys es reintegra a l'equip després del parèntesi d'una temporada, en què ha jugat al Castelldefels (Tercera Divisió), mentre el migcentre organitzatiu nascut a Vilafranca, de 27 anys, ho fa amb l'experiència adquirida a Castelldefels, l'Hospitalet i Cerdanyola. L'hàbil lateral ambidextre Hichem Boumedal (CF Balaguer), completa el tercet de novetats. «Preveien la incorporació de dos futbolistes més», revela Jorba. La permanència a Tercera «ha de ser fruit de la progressió contínua dels jugadors, sense pressió. Creiem en aquest equip i per això només li exigim la cerca ininterrompuda de la millora», conclou.