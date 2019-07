Marroc supera Paraguai per la mínima a la final del Mundialet

Marroc i Paraguai, els dos equips amb millor rendiment a la setzena edició del Mundialet Intercultural, van disputar una atractiva final al Nou Estadi del Congost, diumenge a la nit, davant una bona presència d'aficionats a les grades. Després d'una aferrissada lluita per la victòria, el conjunt marroquí es va imposar per un ajustat 2 a 1.

La primera part va començar molt igualada, amb un bon ritme, però amb moltes faltes. En el primer tram dels 45 minuts inicials, Marroc va disposar de bones ocasions per avançar-se en el marcador. Primer amb una falta directa des del vèrtex esquerre de l'àrea, que va anar a fora fregant el travesser (min 39). Tres minuts després arribaria el primer gol del Marroc. Va ser una centrada per la banda esquerra i després de quedar morta la pilota dins de l'àrea, un jugador de la segona línia va afusellar el gol. En aquest primer període es va fer un break al minut 24 perquè els jugadors poguessin refrescar-se.

El segon temps va tenir un inici elèctric i Paraguai va empatar en una bona acció de conjunt. Va ser una passada a l'espai a la banda dreta amb centrada rassa al segon pal, perquè el davanter només hagués d'empènyer la pilota. Amb l'empat a un gol, el ritme va anar decaient i va destacar més el gran nombre d'interrupcions. Al minut 81, però, arribaria el segon gol del Marroc després d'una bona acció individual per la banda esquerra i posterior passada de la mort i rematada amb la cama esquerra a l'escaire. El 2 a 1 va fer esclatar d'alegria els jugadors del Marroc, que veien a prop la victòria, amb tot de cara.

Paraguai, jugant a la desesperada, no va crear cap ocasió davant un Marroc que es va dedicar a mantenir el resultat favorable. Com en el primer temps, en aquest segon també es va fer una aturada. A la classificació final de la categoria absoluta, Colòmbia ha estat tercera, i Bolívia, quarta, tot i que finalment el duel pel tercer lloc no es va arribar a jugar perquè cap de les dues seleccions tenia els jugadors suficients.

També aquest diumenge es van jugar les altres finals del Mundialet Intercultural. En la de veterans, Bolívia es va imposar a Holanda en la tanda de penals després d'empatar a zero gols; Marroc ha quedat tercer, i Qatar, quart. En la final femenina, Colòmbia va vèncer per 3 a 1 a Paraguai, i es va classificar en tercer lloc Argentina, i en quart, Paraguai.

El Mundialet Intercultural de Manresa és un esdeveniment esportiu clàssic del calendari esportiu manresà i comarcal a l'estiu. Són 16 anys de molts esforços i treball en equip de molta gent i d'entitats, i de forma especial els seus organitzadors: l'ONG Diapo, a la qual cal sumar el suport del Centre d'Esports Manresa i de Càritas Arxiprestal. La Federació Catalana de Futbol i l'Ajuntament de Manresa també en són col·laboradors actius.