La Molina ha acollit aquests dies el Campionat del Món de rogaine una modalitat de curses d'orientació que es practica en equip. La prova ha comptat amb més de mil participants d'una trentena de països els quals van intentar assolir el major número de punts passant per diferents punts de control per aconseguir una bona classificació en les seves respectives categories. L'àrea de competició, d'uns 140 km2 a la Cerdanya, anava des de la part més baixa al poble d'Alp fins a la més alta a la Tossa, majoritàriament a la part de Catalunya i també una petita incursió a territori francès.

La manresana Mireia Mir, fent parella amb el gironí Sergi Oliveras, ambdós d'Els Aligots, van donar la campanada. Van superar tots els seus rivals en la categoria reservada als menors de 23 anys, amb una recta final de la cursa immillorable, remuntant fins a posar-se líders a dues hores per a l'arribada. L'emoció es va mantenir fins als darrers instants de la competició, tenint en compte que l'esforç va ser molt gran després de gairebé 24 hores, pujant en pocs minuts des del municipi de la Molina fins el punt d'arribada, situat a l'estació d'esquí. Era imprescindible fer-ho dins del temps màxim permès. Els companys i familiars van patir de valent seguint la cursa de la Mireia Mir i el Sergi Oliveras mitjançant els GPS de l'organització. Finalment, Mir i Oliveras van sumar 283 punts, dotze més que l'altra equip català de la categoria, els Catalanets Desorientats, i 23 més que els estonians de l'HP Sport Team. Per darrera van quedar els equips ucraïnès, txec i bielorús.

La cursa va ser molt dura més enllà del gran desnivell de tota la zona, amb pluja des de l'inici a les 12 del migdia del dissabte fins a les 8 del vespre. A més a més de la molesta humitat, l'aigua provocava zones enfangades, corriols lliscants, i complicava molt seguir, creuar o remuntar rieres –fet molt habitual en aquesta disciplina–. A la nit, quan els equips van poder pujar a les zones més altes evitant ja les tempestes, es van trobar molt vent i fred. No va ser fins a la sortida del sol el diumenge que les inclemències meteorològiques van millorat per als participants..

La il·lusió de la parella és poder seguir treballant i millorant per tal de poder viatjar el proper estiu fins als Estats Units a defensar el títol. El proper Campionat del Món es disputarà a Califòrnia, a la zona de San Francisco.

Catalunya per primer cop

Catalunya competia per primera vegada oficialment, doncs és membre de la Federació Internacional. Precisament, Mireia Mir i Sergi Oliveras representaven a la selecció catalana

Els guanyadors absoluts en categoria masculina va ser el Pol.Masi La Sportiva dels italians Alesio Tenani i Samuele Curzio. El segon lloc va ser pel Team New Zealand de Tane Cambridge i Timothy Farrant, i el tercer pels germans letons Andris i Janis Ansabergs. En categoria femenina les campiones mundials van ser les russes Agita Marena, Anna Burlinova i Maria Plyashechko, seguides de les estonianes Eleri Hirv i Piibe Tammemae i de les també russes Anastasia Afanaseva i Ekaterina Menshova.