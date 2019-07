L'inesperat salt qualitatiu de Carla Font

L'Egiba és, a hores d'ara, un dels clubs més destacats de la gimnàstica artística del territori estatal, amb noms tan potents com Thierno Boubacar Diallo, Andrea Carmona (integrants de la selecció estatal que va ser al Mundial de Doha) i Lorena Medina (que el mes passat va debutar amb l'equip espanyol a la Flanders Team Challenge). Però no només ells donen alegries i bons resultats al clubs manresà. Un bon exemple és el de la gironellenca de 16 anys Carla Font, qui a principi de mes es va proclamar campiona d'Espanya en salt, al pavelló Font de Sant Lluís de València.

Font en cap cas esperava aconseguir aquest gran resultat: «Si no cometia cap errada en el salt que tenia preparat, creia que podria ser al podi. Ja l'havia fet amb èxit en una competició anterior i, gràcies a les millores en els entrenaments, a València els jutges em van valorar millor». Però el seu triomf no va ser l'única alegria per a l'entitat manresana, ja que Medina es va penjar el bronze, també en salt, en una actuació «que té molt valor per al club». En canvi, Mar Palliso, que segons la gironellenca era qui treia millor nota en l'aparell, no va tenir el seu dia.



Uns inicis molt primerencs

Font es va iniciar en l'especialitat de ben jove: «Quan estava a P5 vaig començar a practicar-la al gimnàs Sabs de Gironella. Dos anys més tard, el CG Berguedà va veure que tenia un bon nivell i em van convèncer per entrenar-me amb ells, a Puig-reig. Novament dos anys després, quan en tenia vuit, vaig aterrar a l'Egiba gràcies a la recomanació d'una familiar i d'altres gimnastes».

Un dels primers grans resultats de l'encara curta carrera de la gimnasta va arribar el juliol del 2017. Ella, juntament amb Medina, va formar part de la selecció catalana que es va endur l'or al 4 Motors d'Europa, una de les competicions més prestigioses en l'àmbit internacional, celebrada a Karlsruhe (Alemanya). A més, també va ser primera en l'àmbit individual, amb 48,600 punts.



Victòria a la Lliga IberdrolaPoc menys d'un any després, el juny del 2018, va arribar un altre dels èxits de la jove gironellenca, que es va proclamar campiona de la primera edició de la Lliga Iberdola amb l'equip de l'Egiba, al Nou Congost de Manresa. «A l'inici estava nerviosa i emocionada, em sentia amb responsabilitat. Vèiem molt difícil guanyar, però en cap moment vam perdre l'esperança. Quan vam acabar pensava que seríem segones, i quan vam veure la classificació no ens ho podíem creure!», rememora. Sobre el fet que la competició es disputés a la capital bagenca, Font destaca que «no havíem competit mai a casa, i per a nosaltres va ser molt positiu tenir el pavelló ple, ens va fer veure la gran importància que té el nostre esport».

Aquest juny, les bagenques no van poder revalidar el títol assolit al Congost i van obtenir la medalla de bronze al pavelló Castell d'en Planes de Vic, en una competició en què no van poder tenir la presència d'Andrea Carmona, afectada per una lesió al genoll esquerre: «Pocs dies abans pensàvem que podria prendre part en algun aparell, però al final no va poder ser», afirma Font. «Vèiem molt difícil repetir victòria, però teníem ganes de mostrar a tothom tot el que havíem treballat en els entrenaments», explica la gironellenca.

«Tots aquests resultats no els hauria assolit sense el suport tant dels familiars com dels tècnics i les companyes de l'Egiba, que fan una molt bona feina», detalla Font, que se sent molt còmoda a la disciplina manresana.



El control pel mundial, a l'horitzó

El proper repte que es contempla a l'horitzó de la gironellenca arribarà el 31 d'agost, quan, juntament amb Carmona i Medina, prendrà part al CAR de Madrid en un control per decidir les integrants de la selecció estatal que participaran al proper mundial. «Té molt valor que hagin pensat en mi. És veritat que això fa que t'hagis de passar gairebé tot l'estiu entrenant, però tot el treball té la seva recompensa», diu. Sobre les seves possibilitats de ser present a la cita mundialista, la jove gimnasta creu que «és molt difícil, ja que hi ha gimnastes molt més expertes, però si faig una actuació destacada en algun aparell puc tenir opcions de ser-hi». Pel que fa a les seves companyes, «l'Andrea té possibilitats, té un gran nivell en terra i en barra, i la Lorena també hi podrà ser si segueix treballant com ho està fent».

Els aparells preferits de Font són dos: «En competició prefereixo el salt, i en els entrenaments també m'agrada practicar les paral·leles». La gironellenca es defineix com «una gimnasta treballadora, constant i lluitadora, però reconec que a vegades em falta una mica de caràcter». Quant als seus referents, l'esportista de l'Egiba destaca «la nord-americana Simone Biles, que té molta potència, la belga Nina Derwael i la romanesa Nadia Comaneci, que desprenia elegància».