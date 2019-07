Pep Guardiola, nominat al The Best com a millor entrenador de l'any

La FIFA ha començat a anunciar aquest dimecres els primers nominats als seus premis The Best, que lliurarà el proper 23 de setembre a Milà (Itàlia), amb els candidats a millor entrenador femení i masculí, on apareix el santpedorenc Pep Guardiola.

La gran temporada de Guardiola al Manchester City, amb la conquesta de quatre títols a Anglaterra, li serveix per entrar en una terna on el favorit podria ser l'alemany Jürgen Klopp, campió d'Europa amb el Liverpool.

Djamel Belmadi, que va liderar Algèria a la victòria a la Copa d'Àfrica; Marcelo Gallardo, campió de la Libertadores amb River; Tite, guanyador de la Copa Amèrica amb el Brasil; Fernando Santos, que va dur Portugal a la conquesta de la primera Lliga de Nacions; Ricardo Gareca, subcampió sud-americà amb el Perú; Mauricio Pochettino, subcampió d'Europa amb el Tottenham; Erik Ten Hag, el tècnic que va fer brillar l'Ajax la passada campanya, i Didier Deschamp, seleccionador francès, són els altres aspirants.

Pel que fa als millors entrenadors femenins, la llista la formen l'espanyola Toña Is, que ha entrat entre els deu nominats de la seva categoria gràcies al seu gran any 2018, on va liderar la selecció Sub-17 femenina als títols continental i, de forma històrica, al mundial. La principal favorita en aquesta categoria és la britànica Jill Ellis, seleccionadora que va portar aquest estiu els Estats Units a guanyar el Mundial absolut de França.

Precisament, aquesta cita acapara la gran part d'aspirants a les figures de l'holandesa Sarina Wiegman, subcampiona del món amb els Països Baixos; la italiana Milena Bertolini, que va dirigir a Itàlia cap als quarts de final; el suec Peter Gerhardson, tècnic d'una Suècia que va ser tercera, i l'anglès Phil Neville, quart amb Anglaterra.

El japonès Futoshi Ikeda, seleccionador de la Japó campiona del món Sub-20 davant d'Espanya; l'australià Joe Montemurro, tècnic de l'Arsenal que ha estat campió de la Premier; el francès Reynald Pedros, que va conquistar la Champions League amb l'Olympique de Lió, i el britànic Paul Riley, campió de la lliga nord-americana amb North Carolina Courage, completen la llista.