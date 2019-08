Muixí és setena a Astúries i se situa en segon lloc a la Copa d'Espanya d'ultres

La bagenca Marta Muixí va ser protagonista de la segona parada de la Copa d'Espanya d'ultres de la FEDME, el Desafío Somiedo, on els millors especialites estatals lluitaven per les primeres places del Campionat d'Espanya.

Marta Muixí va aconseguir una setena posició excel·lent, que la manté segona a la Copa d'Espanya. El Desafío Somiedo de 83 quilòmetres era la cursa amb més nivell de la temporada de la corredora del Collbaix-Celler el Molí per la disputa del Campionat d'Espanya tant individual com per seleccions. Muixí va fer una cursa molt regular i va anar avançant corredores durant tota la prova. Malgrat mostrar un final espectacular, no ha pogut caçar la cinquena i sisena classificades, per pocs segons. Marta Muixí va creuar la línia de meta de Pola de Somiedo amb un temps de 12h 12' 34''. Els campions d'Espanya han estat Juan José Somohano amb un crono de 9 h 20' 08'' i Gemma Arenas amb 11h 07' 20''.

La rajadellenca encara el tram final de temporada d'ultradistància amb les màximes expectatives, ja que s'ha situat a tan sols dos punts de la líder de la Copa d'Espanya, la basca Leire Martínez, que només va poder ser dotzena a Somiedo. Després de la Tenerife Bluetrail, on Muixí va ser segona, i la disputa de la prova asturiana, la Copa d'Espanya d'ultres de la FEDME es tancarà al Gran Trail Costa Blanca d'Alacant el mes de novembre. Entre els objectius de Marta Muixí hi ha també Ultra Pirineu que es disputarà al principi del novembre.



Ivan Camps, primer en 47 km



El berguedà Ivan Camps va ser el vencedor de la prova de 47 km del mateix Desafío Somiedo, amb un clar avantatge respecte al segon classificat. Camps va entrar amb un temps de 4h 42' 07'' per 4h 57' 27'' de Ramon Muiños. El conegut Roberto Heras va ser quart amb 4h 58' 13''. En el cas d'Ivan Camps va millorar el segon lloc aconseguit l'any passat en aquesta mateixa prova asturiana.