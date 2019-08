Suport proper per als equips bagencs

Tenir i dirigir un club esportiu és una responsabilitat en tots els sentits. Gestions econòmiques, fiscals i jurídiques que poden complicar que es compleixi l'objectiu principal de la creació d'una entitat esportiva, el gaudir de poder permetre a moltes persones exercir la seva passió, sigui quina sigui aquesta dins el món de les activitats fisicoesportives.

A vegades, els clubs necessiten un cop de mà per seguir endavant a l'hora d'estructurar l'entitat. Per aquest motiu i com a principal objectiu, arriba a Manresa una oficina d'atenció als clubs gestionada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. La UFEC té oficines centrals arreu del territori que obren cada setmana per poder atendre els clubs que necessitin assessorament. Però a la resta de Catalunya també hi ha oficines que serveixen per tenir reunions amb els clubs en primera persona durant uns dies determinats, entre les quals Manresa s'uneix des d'aquest juliol.

Així doncs, l'oficina d'atenció als clubs tindrà la seva pròpia delegació a la capital del Bages, on tots els equips esportius podran fer les seves consultes, independentment de la disciplina que practiquin i del nivell que tinguin. Així doncs, tots els equips de Manresa i de la comarca poden sol·licitar l'ajuda d'aquesta oficina gestionada per la UFEC que des d'aquest mes de juliol ja opera a la capital de la Catalunya Central.



Una eina gratuïta per als clubs

L'objectiu final de l'obertura de l'oficina d'atenció és poder aconseguir una estructura mínimament professionalitzadora per als clubs de Manresa i els voltants de la comarca. La manera d'obtenir-ho és a través de l'assessorament fiscal, comptable, jurídic, laboral, de màrqueting i lingüístic, que la UFEC ofereix de manera gratuïta. Des d'informar sobre matèries economicofinanceres, les obligacions fiscals, eines informàtiques de gestió diària fins a matèries de relacions laborals i voluntariat, suport de màrqueting i accions comunicatives. La UFEC a través de l'oficina d'atenció també ofereix assessorament inicial per a la creació d'un club, a més de resoldre tot tipus de dubtes legals i revisar convocatòries i acords sotmesos dels òrgans de govern.

Un altre dels serveis que ofereix l'oficina són càpsules informatives i tallers per als clubs que hi estiguin interessats. No obstant això, a hores d'ara l'oficina de Manresa encara no en celebra.

De totes formes, els clubs bagencs poden acudir a les càpsules informatives i tallers que s'estan oferint actualment arreu del territori. Aquestes sessions consisteixen en jornades tècniques i psicologia de l'esport a càrrec d'especialistes tècnics. També hi ha tallers mensuals sobre aspectes laborals, actualització jurídica, fiscalitat i sobre el Reglament General de Protecció de Dades.

La nova oficina està situada a l'edifici de l'Ateneu Les Bases a la planta -1 i hi haurà una persona de contacte, que és Aida Gall, el primer i tercer dimarts de cada mes per atendre de primera mà les necessitats dels clubs en aquest espai. Tanmateix, qualsevol consulta breu que es necessiti es podrà fer per via telefònica o per correu electrònic de dilluns a divendres a la responsable de l'oficina situada a Manresa. Les properes consultes presencials a l'oficina situada a l'Ateneu Les Bases es podran realitzar el dimarts de la propera setmana (6 d'agost) des de les 9 del matí fins les 15 del migdia.