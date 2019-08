L'Espanyol no s'hi ha d'esforçar gaire per vèncer de nou i passar ronda

L'Espanyol va passar el tràmit de la primera eliminatòria europea en una tornada que va servir més per anar agafant ritme preparatori que no pas des del punt de vista competitiu. El 4-0 de l'anada ja ho deixava tot enllestit i el gol inicial de Pedrosa va ajudar a que els catalans no trobessin gaire incentius en el duel. Ronda passada en espera de dificultats més grans.

David Gallego va sorprendre d'entrada amb la presència de dos teòrics laterals a la banda esquerra. Segurament esperava un partit més d'anada i tornada que el primer i, per tant, no necessitava Granero al centre del camp. I als cinc minuts, les circumstàncies es van encarregar de donar-li la raó. Després d'una llarga possessió blanc-i-blava, la pilota va arribar a la dreta, a Javi López. Aquest la va centrar, hi va haver un rebuig i Adrià Pedrosa, el lateral que Gallego havia situat més avançat, va retallar amb l'esquerra i, amb la cama menys hàbil, la dreta, va afusellar el porter Bjornsson.

I aquí es va relaxar l'Espanyol, que amb el 5-0 parcial va pensar que ja estava tot fet i no va pressionar un Stjarnan que va pensar que ho havia de fer millor que en el primer partit. Amb mètodes rudimentaris va enviar pilotes llargues i, al minut 18, en una acció absurda, Javi López va fer caure Aegisson a l'àrea i el col·legiat moldau va indicar penal. Halldorsson va fer el llançament, però l'esfèrica va sortir massa alta.

La resta de la primera part no va tenir gaire joc. L'Espanyol es basava en les contres conduïdes per Melendo i, al minut 35, Borja Iglesias va estar a punt de fer el segon, però el seu cop de cap va anar al pal. Un xut de Hauksson, desviat per Diego López a córner, va tancar la primera meitat.



Partit resolt

A la segona part, l'Espanyol va mirar de corregir les errades de la primera i va recuperar el control. Així, al minut 7 Víctor Sánchez va recollir una pilota al centre del camp i va cedir l'esfèrica en profunditat per a Borja Iglesias, que va encarar el porter i el va batre amb molta facilitat.

En els següents 45 minuts l'Espanyol va arribar amb més perill a la porteria. Com va succeir a Cornellà, l'Stjarnan va abaixar el nivell físic i això ho va aprofitar un conjunt físicament més ben preparat com el de Gallego. Així, Òscar Melendo ho va intentar amb una rematada que va aturar Bjornsson abans que, en una acció similar, Ferreyra empalés un bon xut des de l'exterior de l'àrea, que va entrar després de tocar un defensa.

El tècnic espanyolista va gastar els canvis per donar minuts a Iturraspe i Wu Lei, primer, i després a un Puado que va tenir dues bones arribades i va veure com en una altra el xinès no li passava l'esfèrica. Amb tot decidit, l'Stjarnan va obtenir el premi en una centrada d'Aegisson que Sigurdsson va rematar de cap sense que Bernardo impedís el gol.