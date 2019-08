Toni Bou: «Guanyar és sempre molt reconfortant per l'esforç que es fa»

Als seus 32 anys, el pilot de Piera Toni Bou segueix imbatut en la primera classe del TrialGP des de la tercera prova de la temporada passada disputada a mitjans de juny a Andorra. Això significa que acumula 13 mesos sense conèixer la derrota. Les males notícies per als rivals és que segueix gairebé igual de motivat ara que a l'any 2007, quan va guanyar el seu primer campionat mundial.

En una entrevista a TrialGP, Bou afirma que «mai és fàcil guanyar un campionat del món i és una tasca que té les seves dificultats, entrenem molt a la bici per preparar les proves, potser inclús més del necessari per a un campionat mundial. Tinc uns rivals durs i persistents que són allà prova darrere prova i hem de preparar-nos físicament per estar en bones condicions. No obstant això, és molt gratificant». El pilot de Piera, que ha guanyat el seu tretzè campionat mundial de trial aquesta temporada, creu que té rivals molt forts dins el campionat. «L'Adam (Raga) és un gran rival. També ho són el Jeroni (Fajardo) i el Jaime (Busto), però l'Adam sempre està allà, any darrere any. La preparació aquest any ha estat millor que altres temporades i he arribat molt més en forma a l'inici del Mundial». L'any passat Bou va patir una sèrie de lesions que li van impedir poder fer totes les proves del Mundial, tot i que no van evitar que sumés un altre campionat en el seu palmarès. En ser preguntat per si no es cansa de guanyar, assegura que «mai me'n cansaré, perquè és molt reconfortant guanyar després de l'esforç.»