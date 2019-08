Esperances olímpiques amb canoa i guix

D'aquí a un any exacte s'estarà a punt d'entrar a la recta final dels Jocs Olímpics de Tòquio. I és possible que els representants de les nostres comarques que hi assisteixin ja hi hagin finalitzat la seva participació. Com sol passar en tots els cicles olímpics, en cadascun dels quatre anys hi ha esperances de tenir-hi més o menys representants. D'aquí a 12 mesos hi ha quatre possibilitats fundades, dues amb molts números de ser-hi i dues més, amb no tants. Curiosament, dues entitats, el Club Cadí Canoë-Kayak de la Seu i l'Egiba de Manresa apleguen les principals opcions de ser olímpics amb dos integrants cadascuna. Esportistes que poden participar a Tòquio amb l'ajut de la canoa que tripulen o del guix, el magnesi, que es posen a les mans per afrontar els exercicis.



La classificació a casa

Els piragüistes de la Seu d'Urgell surten amb un petit avantatge per arribar a Tòquio. El mundial que ha de determinar, en un percentatge molt alt, qui competirà a la metròpoli japonesa se celebra a la capital de l'Alt Urgell entre el 25 i el 29 de setembre. Els resultats han de pesar molt a l'hora de decidir quin participant de l'Estat espanyol pren part en cadascuna de les disciplines individuals, de canoa o de caiac. En la primera modalitat, dos urgellencs tenen possibilitats fundades de ser-hi.

La principal esperança és Núria Vilarrubla. No va poder ser a Rio perquè la categoria de C-1 no era al programa. A Tòquio hi entra per primer cop i ella és la principal especialista de l'Estat. Ara mateix ocupa el vuitè lloc del rànquing mundial i, als 27 anys, acumula un bronze en campionats del món (2015) i un or, una plata i dos bronzes individuals en europeus. De fet, va ser segona al recent campionat continental de Pau. És la seva gran oportunitat i no la pot desaprofitar.

La sorpresa, però no tanta, la pot protagonitzar el jove Miquel Travé. Amb 19 anys és el vigent campió del món júnior de C-1. També té l'or europeu en C-1 i K-1, tot i que és en canoa on aconsegueix el millor rendiment. El seu moment hauria de ser a París 2024, però podria avançar els esdeveniments amb un gran mundial absolut. Ja va ser novè en la Copa del Món de l'any passat a la Seu i li pot prendre el lloc al veterà basc Ander Elosegi, principal favorit a obtenir-la. En el rànquing mundial, només els separen tres posicions. Elosegi és vintè i Travé, vint-i-tresè i pujant.



El mundial, determinant

També serà determinant el mundial, en aquest cas de gimnàstica, per determinar si el manresà Thierno Boubacar Diallo i l'esportista de Fonollosa Andrea Carmona són als Jocs. Tots dos pertanyen al club Egiba i podrien rememorar la participació d'Andreu Vivó, a Sydney 2000.

Diallo, esportista manresà de l'any, és un fix en l'equip estatal, ara mateix desè del rànquing mundial, que té moltes possibilitats de classificar-se dels dotze millors a la cita de Stuttgart i obtenir el bitllet olímpic. Per la seva banda, Carmona va entrar en la darrera convocatòria de la formació femenina, però tindrà més entrebancs per ser olímpica. Primer ha de recuperar-se de les lesions que ha tingut recentment. I després cal que el conjunt es classifiqui, un extrem que haurà de batallar molt i que no és tan clar com en homes. Quatre esperances, en resum, que encaren la recta final.