Paula Raul prepara l'estrena en competició internacional

La manresana Paula Raul va iniciar dies enrere, acompanyada dels altres dos membres del nou equip estatal de skeleton, la pretemporada de cara al seu primer hivern competitiu. La corredora de tanques de l'Avinent Manresa, de 22 anys, que va superar un exigent càsting per formar part del conjunt estatal, es vol posar a punt de cara a participar el proper hivern en la Copa Amèrica, torneig que va guanyar el seu mentor, el també bagenc Ander Mirambell, i que ha de servir per posar-se en contacte amb la competició internacional.

Raul s'ha preparat aquests dies al costat de la jove de 17 anys Clàudia Camacho, de Molins de Rei, i d'Adrián Rodríguez, també de 22 anys, de Castro Urdiales (Cantàbria). El seu gran objectiu, sobretot de les dues noies, són els Jocs Olímpics de Pequín, del 2022, en què, per motius d'edat, la bagenca surt amb avantatge. La tècnica de sortida serà un dels cavalls de batalla per a ella. Té una bona base de les curses de 100 tanques i ara l'ha d'adaptar a les particularitats de l'skeleton.



Amb molt potencial

Sobre les seves possibilitats, Ander Mirambell en destaca que «té un historial acadèmic excel·lent i una intel·ligència destacable. Físicament, té el prototip perfecte per ser pilot de skeleton i ara és el moment de sumar-hi el potencial que prové de l'atletisme». El preparador físic de Mirambell, Bernat Buscà, també hi ha col·laborat aquests dies. La mateixa Paula Raul recorda que «l'Ander i jo som de Manresa i més d'una vegada m'havia convidat a provar l'skeleton. En aquest esport has de buscar l'amplitud i la força, tot el contrari que en el salt de tanques, però ja tinc la tècnica assimilada».

Els tres joves esportistes viatjaran, l'octubre, als Estats Units per participar en les dues proves de la Copa Amèrica, en què, segons Mirambell, «el resultat serà secundari i buscarem sumar baixades» per ser competitius.