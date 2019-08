Setvalls admet sondejos del Girona per Jonathan Soriano

El Girona pensa en Jonathan Soriano en cas de no poder renovar el seu golejador Cristhian Stuani malgrat que el sondeig de l'entitat de Montilivi a l'entorn del jugador no ha derivat, per ara, en converses formals. Ho va admetre ahir l'agent del futbolista, Pep Setvalls, després que el director esportiu dels gironins, Quique Cárcel, hagués afirmat a Catalunya Ràdio que pensaven en el vilomarenc en cas de no poder continuant comptant amb el màxim golejador de l'equip les dues últimes temporades.

Setvalls va explicar que «hem parlat amb Quique, però més que res per conèixer la situació i per saber la nostra disposició a sortir de l'Al Hilal», el conjunt de l'Aràbia Saudita en què actua Soriano després d'haver abandonat el Beijing Guoan de la lliga xinesa. L'agent va recordar que el jugador «té contracte fins al juny vinent amb el seu equip i, en principi, el vol complir i no sembla que hagi de sortir d'allà. De tota manera, el mercat de fitxatges és llarg, fins a final d'agost [de fet, fins al 2 de setembre] i no es pot tancar cap porta» a ningú.

Soriano ara mateix té 33 anys i Setvalls explica que «hem parlat a vegades de tornar a Espanya i acabar aquí la carrera, però sense que hi hagués res en concret. En principi era per esgotar l'any que li queda a l'Al Hilal i tornar després». Setvalls també ha negat tenir cap coneixement d'una suposada oferta del Mirandés, com havien publicat alguns mitjans castellans, després que el conjunt d'Anduva tornés a Segona.



Set anys i mig a fora

La trajectòria de Jonathan Soriano fora de les lligues estatals ja fa set anys i mig que dura, des que va marxar al Red Bull Salzburg el gener del 2012, a mitja temporada, quan era al Barça B. Amb el filial havia estat màxim golejador de Segona Divisió la temporada 2010-11. Va romandre al conjunt austríac, amb el qual va estar a punt diverses vegades d'arribar a la fase de grups de la Lliga de Campions, fins al febrer del 2017, quan va fitxar pels xinesos. Des del gener és a l'Al Hilal, amb el qual ha disputat onze partits, entre lliga i Copa, amb un total de tres anotacions.