El Barça es presenta davant l'afició al Gamper amb la il·lusió renovada

Després dels dos partits de pretemporada a la gira pel Japó, el FC Barcelona disputarà avui el Trofeu Joan Gamper, que significarà l'estrena del primer equip al Camp Nou per la temporada 2019/2020. Un partit previ abans de marxar cap als Estats Units, on continuarà amb la preparació de l'equip amb un doble enfrontament contra el Nàpols, els dies 7 i 10 d'agost respectivament.

Aquesta vegada, la visita de l'Arsenal significarà la presentació oficial davant de l'afició del nou Barça d'Ernesto Valverde contra un gran rival i també el debut a l'estadi de les noves incorporacions: De Jong, Neto i Griezmann. Després dels dos partits amistosos a Japó, amb la derrota per 1-2 davant del Chelsea i la victòria per 0-2 davant del Vissel Kobe d'Iniesta, Villa i Samper, els blaugrana tindran un nou test tot i l'ambient festiu que es viurà. També debutaran els jugadors que van disputar aquest estiu la Copa Amèrica i que encara no han debutat en cap partit de la pretemporada, com és el cas de Messi i Suárez. L'Arsenal d'Unai Emery arriba al Camp Nou amb el flamant fitxatge de Nicolas Pepe, un extrem amb molta verticalitat per l'atac «Gunner». La parella Aubameyang i Lacazette o el madridista Dani Ceballos, són peces clau pel nou sistema del conjunt anglès que aquest any aspira de nou a guanyar la Premier League.

El partit, però, també serà la cloenda final de dues jornades plenes d'activitats que animaran la festa del Gamper que se celebrarà al voltant de tot el Camp Nou. Les activitats del Gamperfest Estrella Damm, que van començar ahir, seguiran durant el matí de 10.00h a 15.00h. A partir d'aquest moment, l'accés a les instal·lacions i a les diverses activitats serà només amb l'entrada per al partit i a partir de les 16.00h s'obrirà la Zona Festival, amb una sessió de DJ i els concerts de Suu, Javier Mena, Arnau Griso i Doctor Prats. A partir de les 19.00h començarà l'animació a l'interior de l'Estadi i després tindrà lloc la presentació del cos tècnic i la plantilla davant l'afició del Camp Nou.



40è Congrés Mundial de Penyes La gran trobada de les penyes blaugrana arriba a la seva quarantena edició amb el Congrés Mundial de Penyes, consolidat com l'esdeveniment més important i multitudinari del moviment de penyes del FC Barcelona. L'acte central serà, un cop més, el Congrés de Penyes, que se celebrarà al Palau de Congressos de Catalunya. La jornada del Congrés de Penyes estarà presidida pel president del l'entitat blaugrana Josep Maria Bartomeu i amb la presència dels membres de la Junta Directiva del Club, així com dels representants de la directiva de la Confederació de Penyes, encapçalada pel seu president, Antoni Guil.

Un any més, el Congrés de Penyes posarà de manifest la solidesa del moviment penyístic i del projectes de les federacions territorials, promogut per la Confederació Mundial de Penyes. Durant la jornada institucional es farà balanç de la gestió de l'entitat, així com dels projectes de caràcter esportiu, formatiu, social, solidari i associatiu que s'han impulsat. A més a més, els assistents, arribats dels cinc continents, tindran l'oportunitat de conèixer els nous fitxatges del primer equip del FC Barcelona, que comprovaran en directe el suport incondicional dels penyistes. Una novetat d'aquesta edició serà la projecció a les 17.00h, al mateix auditori del Palau de Congressos, d'un documental sobre el capità del primer equip Lionel Messi.