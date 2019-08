Canet guanya a Brno i recupera el lideratge de Moto3

El pilot espanyol Arón Canet (KTM) s'ha endut aquest diumenge la victòria a la cursa de Moto3 del Gran Premi de la República Txeca, desena prova del Mundial de motociclisme, i ha assaltat el lideratge en la categoria petita, després que el fins ara líder, l'italià Lorenzo Dalla Porta (Honda), acabés segon.





