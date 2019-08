Polèmica per la pirueta del surienc Josep Garcia en un pic andorrà protegit

Sense pretendre-ho, el pilot surienc d'enduro Josep Garcia està sent un dels protagonistes de la setmana al Principat d'Andorra. El corredor de l'equip Red Bull KTM Racing Factory, de 22 anys, està enmig d'una agra polèmica al petit país després que difongués a les seves xarxes socials una gravació on se'l veia ascendint amb la moto per la falda del pic Negre, en terme de Sant Julià de Lòria i integrant de la vall del Madriu-Perafita-Claror, un espai protegit atès que des del 2003 és patrimoni de la humanitat declarat per la Unesco. Una vegada es va desfermar la controvèrsia, Garcia i el seu entorn van retirar el vídeo i en les darreres hores el pilot s'ha mostrat «penedit» i ha demanat «disculpes» i que el seu «error personal» no afecti ni les persones ni les empreses que li fan costat.



Antecedents amb Despres

L'actuació de Josep Garcia està sent estudiada per la policia andorrana per si pot ser constitutiva de delicte penal. L'ens de gestió de l'esmentada vall, que s'estén per quatre municipis -Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Encamp-, va posar, dijous, l'afer en coneixement de responsables policials atès que la circulació rodada està prohibida explícitament en tots els paratges de l'espai natural protegit. Fa uns anys ja va ser expedientat per una pràctica similar el pilot francès, també de KTM, Cyril Despres, resident a Andorra. En la seva manifestació pública de disculpes, el pilot de Súria va assegurar que desconeixia la prohibició. I ha afirmat que en cas contrari no se li hagués acudit protagonitzar la pirueta damunt d'una terra arenisca i un fort pendent, i encara menys gravar-ho i difondre-ho.

«Soc amant de la natura i la respecto», manifestava en una declaració pública tramesa a diversos mitjans andorrans Garcia, alhora que exposava que «després de tota la polèmica que ha generat al Principat el meu vídeo, vull demanar les meves sinceres disculpes a totes les persones i entitats andorranes que s'hagin sentit ofeses i als qui hagi molestat la meva actitud».

Durant les hores que va tenir activa la publicació al seu perfil de Facebook, per exemple, ja hi havia més de 300 comentaris. Alguns, destacant l'heroïcitat de l'ascensió, però encara més criticant que hagués dut a terme una pràctica de risc en un paratge protegit. De fet, esportistes andorrans del món del motor van lamentar directament la pirueta de Garcia pel mal que aquest fet, deien, comportaria a tot el col·lectiu, una situació que també ha remarcat la Federació Andorrana de Motociclisme (FAM), que té una notable activitat i té nombrosa experiència en organitzar, entre altres, proves que habitualment formen part del calendari mundial, en aquest cas, de trial.