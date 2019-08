Triomf històric d'Evenepoel a la Clàssica de Sant Sebastià

Remco Evenepoel va donar arguments als qui el consideren la pròxima sensació del ciclisme mundial. El ciclista belga, de només 19 anys, va imposar-se a la clàssica de Sant Sebastià arribant en solitari. El ciclista del Quick Step va escapar-se a 20 quilòmetres de l'arribada juntament amb el letó Tom Skujins (Trek-Segafredo), a qui va deixar enrere en l'última ascensió de muntanya, la de Murgil Tontorra.

Amb aquesta victòria, el ciclista supera tots els registres de la història del World Tour de precocitat, i rebaixa en tres anys el rècord de la prova que tenia el ciclista de l'Orica-Scott Adam Yates. Al grup dels ciclistes més forts que van arribar a poc menys de trenta segons del belga Evenepoel, hi havia el seu compatriota del CCC Greg Van Avermaet, que va creuar segon en l'arribada, i la tercera posició va ser per al suís del Sunweb Marc Hirschi. Alguns dels ciclistes més esperats van pagar l'esforç recent del Tour. Julian Alaphilippe, que defensava el títol a Sant Sebastià, va abandonar quan faltaven encara 90 quilòmetres per l'arribada. Egan Bernal, guanyador del Tour, sí que va completar la cursa, però no va estar en cap moment a la part capdavantera. El guipuscoà Gorka Izagirre de l'Astana va acabar quart, i en va ser el primer espanyol.