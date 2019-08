El CE Manresa recupera el central Moha després d'un any al Sant Julià

Nova incorporació a la plantilla del primer equip del CE Manresa. Es tracta del defensa Moha Djitte, que torna a l'entitat després d'un any al Sant Julià d'Andorra. Format als equips inferiors del propi CE Manresa, Moha pot jugar en la posició de central però també com a lateral en qualsevol de les dues bandes. En el seu cas, però, no estarà immediatament disponible a les ordres del tècnic Andreu Peralta doncs serà baixa unes setmanes per recuperar-se d'una tendinitis al genoll.

Avui s'ha fet la presentació de Moha Djitte a la botiga Squaddra Futbol de Manresa. El futbolista ha declarat estar «molt content de tornar a casa. Hi he estat molts anys, des de l'època cadet, i vaig marxar l'any passat al Sant Julià d'Andorra, on també hi estat molt bé. Després d'un any fora, amb el projecte que té ara el CE Manresa, sincerament estic molt content de tornar. He parlat amb la junta directiva i no hi ha res com tornar a casa i viure aquí amb la família».

Sobre els seus objectius per aquesta temporada i els canvis que ha notat en el seu retorn ha comentat que: «Jo crec que, ara mateix, s'està treballant molt perquè el projecte funcioni. Ha entrat gent nova, amb molta il·lusió, i això fa que els jugadors estiguin més motivats. Igual que altres anys, que s'ha treballat per intentar pujar a Tercera, una fita que la temporada passada es va aconseguir amb molt d'esforç. Estic content per aquesta nova etapa». Amb Moha, el Manresa encara no dona per tancada la plantilla.