El CE Moià inicia un projecte social més enllà del futbol

arxiu particular

Acte de presentació del nou projecte del CE Moià arxiu particular

Anar més enllà del futbol. Aquesta és la nova inicativa que el CE Moià va presentar als jugadors del primer equip, del juvenil, als entrenadors i directius. Joan Vilà és l'ànima del nou projecte i recorda que «la primera plantilla jugarà enguany a Quarta Catalana i cal fer una simbiosi entre el poble i l'equip per tal de poder revertir la situació, quan ens trobem molt a prop del centenari». Riera, cronista del CE Moià des de fa 21 anys, i ara també involucrat en la idea, va recordar que «la secció de futbol és la base de totes les activitats del club, i el primer equip n'ha de continuar essent el referent».

Jordi Sala, nou membre de la junta i especialista en recursos humans, va demanar esforç. Va comentar que el projecte l'havia seduït i va explicar que a partir d'ara l'entitat creava «la figura del 'pioner', com a detonant de tot el projecte social». En efecte, Joan Carles Redondo, Joanca, el pioner del nou projecte, també va assistir a la presentació. Sala va dir que «en Joanca va passar de portar una vida normal a una vida complicada, amb tres operacions de crani incloses». I afegí «li costa caminar, però gràcies al seu esforç, cada dia es lleva i fa moltes coses. Havia fet de delegat del Moià i la seva il·lusió és el futbol, ell serà el nostre referent.» Sala també va tenir un record per la Marta Gual, de Monistrol de Calders. Aquesta jugadora de l'infantil femení del CE Moià «està malalta però mai no defalleix». Sala va acabar el seu discurs dient que «tot el que donarem a aquest nou projecte ens tornarà». Àlex Casals, entrenador del primer equip, va demanar a tots els jugadors «il·lusió, treball i esforç». Miguel del Río, tècnic del juvenil, tancà els parlaments amb una sentència que engloba futbol i projecte social: «Per ser feliç primer s'ha de patir».