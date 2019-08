Una forjadora de waterpolistes manresana al CAR de Sant Cugat

«El Club Natació Manresa necessitava una tècnica per suplir a una entrenadora de baixa per embaràs. Moltes persones coneixien les meves inquietuds i m'animaven a anar a parlar amb el gerent, Gaspar Ventura, per presentar-li la meva candidatura. Després de reflexionar-hi, vaig gosar fer-ho. Al cap de pocs dies, em va fer confiança». El setembre del 2011, Carla Fargas va començar la seva carrera com a entrenadora de natació i waterpolo al club que l'havia format com a esportista i com a persona. Quasi cinc anys després, el juny del 2016, uns dies abans de la revetlla de Sant Joan, la manresana va rebre una trucada inesperada. El seu interlocutor era Eugeni Ballarín, director esportiu de la Federació Catalana de Natació (FCN). «Amb el permís del CN Minorisa, Eugeni Ballarín em va proposar incorporar-me a l'equip tècnic de la federació que desenvolupa el programa de tecnificació al CAR de Sant Cugat». «Després d'una conversa a les piscines Picornell amb David Martín, director tècnic de waterpolo, vaig acceptar la proposta», explicita Carla Fargas.

El juny del 2016 feia cinc temporades que la manresana exercia com a entrenadora de natació i waterpolo, dos al desaparegut CN Manresa i tres al CN Minorisa. Havia cursat el Cicle Formatiu de Grau Superior d'Activitats Fisicoesportives a l'IES Quercus i s'havia graduat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) a la UVIC. A més, abans de començar a entrenar, havia exercit sis temporades com a auxiliar o monitora de cursets de natació.



Oferir el perfil professional idoni

Però la seva formació, pel que fa al waterpolo, era autodidacta. Això no va ser un impediment. El seu perfil encaixava amb el que volien els responsables federatius. «Eugeni Ballarín i David Martín buscaven un tècnic responsable, treballador, amb moltíssimes ganes d'aprendre, amb ambició i que es fes respectar pels jugadors», relaciona Carla Fargas. Alhora, Martín li va oferir «ajudar-me a completar la meva formació com a tècnica de waterpolo».

El setembre del 2016, la manresana va iniciar la seva nova aventura professional com a «entrenadora del programa de tecnificació de la Federació Catalana de Natació al CAR de Sant Cugat, fent equip amb Jordi Valls i Svilen Piralkov. Tal com detalla Fargas, «aquest programa s'adreça a joves waterpolistes d'arreu de Catalunya de les categories cadet i juvenil, és a dir, des de 3r d'ESO fins a 2n de batxillerat. La federació els ofereix beques de dues tipologies, les d'entrenament i les mixtes, per tal que desenvolupin al màxim les seves potencialitats esportives a l'hora que estudien al CAR de Sant Cugat». «L'última temporada, hem treballat amb 48 waterpolistes, 23 nenes i 25 nens», quantifica la manresana.

La feina de Carla Fargas és preparar i desenvolupar les sessions preparatòries «a peu de piscina», tant les matinals com les de tarda, dels esportistes becats. El curs passat, amb l'arribada d'un quart membre a l'equip, Àlex Oses, va poder centrar-se exclusivament en les fèmines, conjuntament amb Jordi Valls.

«La primera temporada, David Martín em va oferir el seu mestratge diari en els entrenaments», emfatitza Carla Fargas. «Treballar amb ell, amb Jordi Valls i amb Svilen Piralkov és un luxe. Encara avui, sento que, sessió darrere sessió, aprenc», assenyala la jove tècnica manresana.

En aquest trienni, Carla Fargas s'ha format com a entrenadora de waterpolo i ara disposa del Nivell 2, que l'habilita per exercir a les màximes categories estatals masculina i femenina. El juny del 2018, el nou director tècnic de waterpolo, Nani Guiu, va avalar la renovació del seu contracte. «Amb la tasca que desenvolupo al CAR de Sant Cugat em sento realitzada. He après moltíssim i el meu coneixement del waterpolo ha evolucionat fins a entendre totes les fases del joc», conclou.



D'aprendre a nedar a ensenyar-ne

Carla Fargas va descobrir el CN Manresa com a usuària dels cursets de natació. Els seus pares, Jordi Fargas i Teresa Codina, no provenien de famílies amb tradició en la pràctica d'esports aqüàtics, però van donar suport a la decisió de la seva filla d'integrar-se a l'escola de natació de l'entitat, amb sis anys, en finalitzar la formació bàsica. «Al principi, nedar era una activitat extraescolar. Després nedar ho era tot, i es va convertir en una escola de valors. Soc qui soc pel mestratge de la natació», rebla.

La seva primera entrenadora, Marta Solsona, li va transmetre «els valors de l'esport»; Jordi Calduch li va mostrar «com competir, però amb respecte pels oponents», i Paco Valverde, «tot i la seva exigència, em va donar més confiança que ningú, és un gran gestor de la psicologia dels esportistes». Fargas va ser una de les millors nedadores manresanes de la seva generació, però no va excel·lir en les competicions catalanes i estatals, tot i guanyar algunes medalles en les proves de relleus. El setembre del 2007, a punt de fer 18 anys, va deixar la natació. Un any després, Patricia Cifuentes i Anna Vila la van incitar a iniciar-se en la pràctica del waterpolo. En el món de l'esport, a vegades, es guanya. Sempre, però, es pot aprendre.