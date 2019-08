Judit Franch és la nova presidenta dels Mountain Runners del Berguedà

L'Associació Esportiva Mountain Runners del Berguedà té nova presidenta, Judit Franch. La reconeguda corredora berguedana, especialista en curses d'ultra distància agafa el relleu deixat per Jordi Massaguer.

Franch va presentar a l'assemblea de l'entitat una candidatura única, de consens i aprovada per unanimitat pels assistents a la reunió. que va tenir lloc dissabte passat La nova presidenta fa anys que està vinculada l'Associació Esportiva Mountain Runners del Berguedà. A la nova 0junta directiva, Franch estarà acompanyada per Dolors Rego com a secretaria i Anna E. Puig com a tresorera, amb Elisabeth Cortina i Anna Aguilar a les vocalies; per tant, una directiva formada exclusivament per dones, un aspecte gens habitual en un club esportiu d'aquestes característiques.

En el decurs de l'assemblea, la nova presidenta va exposar als assistents que la voluntat del nou equip de treball és fer club integrant el major nombre de socis i sòcies que vulguin aportar el seu granet de sorra per, repartits en diferents comissions, facin funcionar l'engranatge d'una associació esportiva que compta amb més de 700 socis i amb projectes engrescadors com les escoles de trail i d'esquí de muntanya, o l'organització de la marató de muntanya de Berga, més coneguda com la Berga Trail.