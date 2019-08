«No ens hem d'amagar, hem de superar el registre de l'any passat»

Martí Casafont, un avianès de 28 anys, és el màxim responsable a la banqueta del primer equip del Puig-reig, equip de Tercera Catalana. El jove tècnic berguedà, amb onze anys d'experiència a les banquetes de l'Avià, Gimnàstic de Manresa i el CE Manresa, dirigirà per tercer any consecutiu el Puig-reig. Casafont posarà mans a la feina aquesta mateixa tarda i gaudirà de la presència de fins a set cares noves. L'equip s'ha reforçat força tot i que predominen els jugadors de la casa. L a intenció serà agafar el to físic necessari i tenir clars els conceptes tàctics i estratègics per començar la lliga el més rodat possible. El conjunt berguedà debutarà en la pretemporada el proper dissabte davant del juvenil del Mercantil que enguany jugarà la Lliga Nacional. En total, el conjunt berguedà disputarà sis partits amistosos abans d'arrencar la temporada al camp del San Lorenzo el cap de setmana del 7 i 8 de setembre.

Quin objectiu s'han marcat aquesta temporada?

Volem formar un conjunt compacte perquè sabem que sense grup no hi ha un equip de futbol. El que volem aconseguir és millorar respecte aquestes temporades passades i creiem que per fer això els jugadors han de millorar individualment ja que si milloren, l'equip també. Intentarem mantenir sempre una línia de treball, entrenament a entrenament i partit a partit per sentir-nos forts, treballant durant la setmana per afrontar el partit amb el millor rendiment possible. El principal objectiu que tenim és treure els tres punts a cada jornada sense especular, d'entrada, amb la classificació.

Per assolir aquests objectius, l'equip s'ha reforçat amb diversos futbolistes; què en pot dir d'aquestes cares noves?

Sí, ens hem reforçat amb set jugadors, Sua (Berga), Tobal, Rosell i Raich (Gironella), Gil (juvenil Sallent) i Grandia i Brià (recuperats com a jugadors). Hem intentat fer un equip de casa. Dels fitxatges, tres són de Puig-reig i sis són de la comarca del Berguedà. Aquestes cares noves crec que ens faran millorar molts aspectes, no tan sols perquè ells siguin bons sinó que la resta de jugadors també tindran més exigència i això farà que millori tot l'equip.

Quin perfil d'equip veuran els aficionats, com el definiria?

Veurem un equip que corre, que treballa, pesat pel rival; actitud, actitud i més actitud. Si volem competir amb tots els equips hem de treballar molt i no relaxar-nos en cap moment. Lògicament intentarem tenir una estructura i una filosofia com a equip, però si no hi ha actitud, tot això no es pot assolir de cap manera.

Quin serà el punt més fort del nou Puig-reig?

Ara mateix el punt més fort no te'l sabria dir, ja que no hem començat a treballar conjuntament. El que sí que et puc assegurar és que serem un equip de treball, amb molta perseverança i una actitud per millorar cada setmana.

Quins equips creu que estaran al capdavant?

No m'agrada especular amb les posicions de la competició i sincerament penso que estarà molt obert. El que sí que és lògic i clar, que un Matadepera, Pirinaica, Avià i algun equip de Terrassa són els candidats, però mai se sap del cert perquè en el món del futbol pot passar de tot; i per això m'agrada tant aquest esport.

Com veu el calendari?

En les primeres cinc jornades tenim dos derbis, al camp de l'Avià i al camp del Navàs. En els duels de rivalitat pot passar de tot i et pot condicionar anímicament per les properes jornades. Hem d'estar molt atents i concentrats i treure el màxim de punts. Al final de la primera volta tenim tres partits molt durs i si això li sumes a l'inici de la segona volta doncs tindrem dos mesos molt complicats. Hem de seguir una dinàmica positiva passi el que passi.

L'any passat l'equip va assolir un total de 42 punts, es podrà superar aquesta xifra?

Si no superem aquests 42 punts serà un fracàs. No ens hem d'amagar ni tirar pilotes fora, amb l'equip que tenim hauríem de tenir mala sort i fer-ho molt malament per no superar aquest registre. Crec que la lliga serà molt igualada i no hi hauran equips que es destaquin, veig una lliga més compacta ja que els equips que han pujat tenen el nivell.