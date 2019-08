Suárez fa que el Gamper es quedi a casa

Un Barça encara amb moltes absències, sobretot la de Messi, i falta de rodatge va retenir el trofeu Joan Gamper gràcies a un dels sospitosos habituals. Luis Suárez, que fa poc que ha tornat als entrenaments, va jugar mitja hora i va aprofitar el darrer minut per convertir en gol, amb una gran rematada, una bona passada de Sergi Roberto. Tot i les variacions, sembla que la dupla entre l'uruguaià i Messi tornarà a ser essencial enguany. Ahir, primera part fluixa i segona millor, amb un Griezmann participatiu, però segurament encara desubicat.

L'equip inicial de Valverde, condicionat per les moltes baixes, sobretot en la zona atacant, va presentar un centre del camp de toc, amb De Jong i Riqui Puig junts, i amb Griezmann novament de davanter centre. El fet que al Barça li faltin encara dues setmanes per iniciar la lliga es va notar en una circulació lenta, en què els locals gairebé no van fer mai mal a una ben posicionada defensa gunner.



Forat al mig i lentitud



En els primers quaranta-cinc minuts, a més, el Barça va tenir un problema davant dels centrals, amb un De Jong que abandona molt la posició de mig centre i crea uns espais que els rivals aprofiten. L'Arsenal, més rodat però sense la potència atancant de Lacazzette i Pépé, va avisar en una rematada d'Aubameyang després d'una pèrdua de Piqué. El Barça va tenir bons minuts més tard, acabats amb una rematada fluixa de Riqui Puig a les mans de Leno. Tot seguit, però, va ser el lateral Maitland-Niles qui va treure partit de la falta d'entesa entre Carles Pérez i Jordi Alba per fer dues centrades amb perill.

El Barça va semblar prendre el control a la mitja hora, primer amb un xut del mateix Alba, i amb accions entre un erràtic Dembélé i un mal posicionat Griezmann. Aleshores va arribar el gol. Özil va trobar el forat que no van tapar entre Umtiti i De Jong, Aubameyang va rebre amb un gran control, es va girar davant d'Alba i va superar amb facilitat Neto (0-1) i poc més fins al descans.



Millora clara



Els canvis, sobretot al centre del camp, van fer millor al Barça, que va tenir un inici de represa molt bo. Aleñà i Dembélé, amb dues rematades cadascun, haurien pogut batre Leno i, al quart d'hora, Alba va trencar el fora de joc i gairebé dona el gol fet a Lenglet. La pressió local va durar el que van durar la forces i, a poc a poc, l'Arsenal va tornar a trobar forats. Quan ho tenia tot controlat, però, una paret de Suárez va finalitzar amb una desafortunada cessió enrere de Maitland-Niles que no va poder corregir Sokratis i es va convertir en empat.

Tots dos equips van fer els canvis que podien i les ocasions van deixar d'arribar. L'única clara la van tenir els anglesos, però Martinelli va enviar a fora una rematada en posició acrobàtica. Semblava que s'arribaria als penals, però en el darrer minut Sergi Roberto, molt millor al mig que al lateral, va enviar una pilota vertical a Suárez i aquest, amb una mena de tisora, va empalar l'esfèrica i va evitar els penals. Victòria i viatge, ara, cap als Estats Units, ja amb tota la plantilla a punt, per disputar dos duels contra el Nàpols i posar-se en forma per a l'inici de la lliga, a San Mamés.