Messi no viatja als Estats Units per lesió

Leo Messi no viatjarà als Estats Units en la darrera gira de pretemporada dels blaugrana per una lesió al soli dret, segons va informar ahir el Barça en un comunicat oficial. Així doncs, l'argentí es quedarà a Barcelona aquesta setmana per realitzar exercicis de recuperació. Segons com evolucioni la lesió, podria arribar a perdre's fins i tot l'inici de la lliga, que començarà la setmana que ve amb el partit a San Mamés davant l'Athletic.

L'argentí entrenava ahir per primera vegada després de tornar de les vacances i va notar certes molèsties a la cama dreta. Així doncs, el club va decidir sotmetre el capità blaugrana a proves mèdiques, en les quals van poder detectar la lesió al soli. Per tant, Messi no podrà disputar el doble partit amistós amb el Nàpols que jugaran demà i el dissabte 10 d'agost.

Un cop es va anunciar la seva lesió, l'argentí va escriure un missatge al seu compte oficial d'Instagram. «Tenia ganes de començar i lamentablement he tingut un contratemps en el primer entrenament que em deixarà fora un temps. Gràcies a tots pels missatges de suport i la vostra estima. M'hagués agradat ser amb l'equip i els aficionats dels Estats Units. Aquest cop no podrà ser, però ens veurem aviat», lamentava en la publicació, en la qual acabava enviant una abraçada a tothom per l'afecte.

Per tant, Messi es perdrà l'oportunitat de començar a connectar amb noves peces importants dels blaugrana, com De Jong o Griezmann, i arribarà a l'inici del campionat sense haver jugat ni un sol minut en tota la pretemporada.

La lesió del capità blaugrana també suposarà una pèrdua econòmica per al Barça, ja que el club havia pactat, a través d'un contracte, que Messi jugaria els dos partits de la gira dels Estats Units contra el Nàpols italià. Incomplir aquesta clàusula significa que l'entitat blaugrana haurà de pagar una penalització econòmica.

Messi ja no va participar en el partit de diumenge del Trofeu Joan Gamper, que el Barça va guanyar davant l'Arsenal (2-1). El capità va ser al Camp Nou per realitzar el discurs de benvinguda a la nova temporada, en què va posa èmfasi a les ganes que tenen de guanyar-ho tot i va ssegurar que no està penedit del discurs de l'any passat, en el qual assegurava que el gran objectiu del club era la Lliga de Campions, trofeu que finalment no es va aconseguir en ser eliminats davant el Liverpool.



De Jong, millor jugador del partit

El nou fitxatge del FC Barcelona Frenkie de Jong va ser escollit millor jugador del Trofeu Joan Gamper al final del partit. El migcampista neerlandès va jugar en la posició habitual de Sergio Busquets, de migcampista defensiu. Tot i el premi, De Jong considera que no va merèixer ser ell el millor jugador del partit. «Considero que no he jugat bé. No he fet el meu millor partit i podria haver pressionat millor i dominar més la pilota», va assegurar l'exfutbolista de l'Ajax, que destaca que tant el seu anterior club com el Barça tenen la mateixa filosofia de joc i estil «però la manera de desenvolupar-ho és diferent en cada cas».

Valverde no podrà endur-se Messi als Estats Units però sí que viatgen Luis Suárez, reincorporat a l'equip recentment, i el nou fitxatge del club, Junior Firpo. A més, l'extremeny també s'emporta a la gira Riqui Puig, Abel Ruiz, Carles Pérez i Iñaki Peña del filial.