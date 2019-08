Al Rayo Vallecano per continuar a Primera

Finalment s'ha desvetllat l'enigma. La futbolista santfruitosenca Paula Fernández, de 20 anys, jugarà la propera temporada al Rayo Vallecano, un històric del futbol femení estatal. D'aquesta manera, la bagenca podrà gaudir una temporada més de la Lliga Iberdrola (Primera Divisió) després del seu pas pel Màlaga el curs passat. Una competició que dar-rerament ha agafat gran volada amb unes entrades d'aficionats als estadis molt destacades i amb un nivell de joc dels equips gens menyspreable.

El Rayo Vallecano, que va començar ahir la pretemporada, engega una nova etapa amb canvis a la plantilla i amb una dona com a entrenadora, Jessica Rodríguez, que va ser jugadora del Sant Gabriel, l'Espanyol, l'Europa i el Barcelona. Com a tècnica va formar noies als equips inferiors de l'Espanyol i també ha estat fora d'Espanya: al Japó, als Estats Units i, finalment, a Dinamarca. En la campanya passada, el Rayo Vallecano va acabar en el desè lloc, amb 29 punts, en una lliga que va dominar l'Atlètic de Madrid després d'un interessant frec a frec amb el Barça (els dos equips van quedar separats per tres punts). Les de la franja vermella, com es coneix el Rayo, jugaran el primer partit de lliga al camp del Logronyo el cap de setmana del 7 i 8 de setembre.

Fa uns dies, en la presentació de la nova equipació del CE Manresa, Paula Fernández hi va participar com a exjugadora blanc-i-vermella; en aquell moment encara no va poder concretar la seva destinació, tot i que de ben segur ja s'estava coent alguna cosa.

Paula Fernández va iniciar-se al Paidos abans d'anar al CE Manresa. Hi va destacar i el Barça la va reclamar, on va jugar en totes les categories fins arribar al filial, a Segona Divisió. Fa dues temporades va decidir marxar al Màlaga per fer front a un projecte engrescador, amb el repte de pujar a la Lliga Iberdrola amb les andaluses. I dit i fet, el Màlaga va aconseguir un brillant ascens amb una destacada participació de Paula Fernández al mig del camp.



Debut a Primera Divisió

La futbolista bagenca va optar per quedar-se al club malagueny i poder jugar al màxim nivell. El setembre de l'any passat va arribar el seu debut, tot i que va ser agredolç perquè el Màlaga va caure amb el potent Atlètic de Madrid per 0 a 4. Tenir continuïtat en les titularitats no va ser fàcil per a la bagenca, tot i que va acabar jugant en 22 partits i va anotar 2 gols. El Màlaga, tot i tenir opcions fins a les acaballes de la competició, no es va poder salvar i va retornar a Segona Divisió. Paula Fernández va aconseguir el seu primer gol a la Lliga Iberdrola aquest gener contra la Reial Societat, un gol que no va servir per a un marcador desfavorable davant les basques (1-3). Paula Fernández no només ha destacat en els clubs en els quals ha estat, també ho ha fet en les respectives seleccions estatals. Així, va ser campiona d'Europa sub-17 (el 2015) i sub-19 (el 2017), i subcampiona del món sub-20 (el 2018), com a participacions més destacades amb Espanya.