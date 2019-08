El Barça arriba a Miami amb incògnites encara per resoldre

El Barça va arribar a Miami per disputar els dos últims partits de la pretemporada abans de jugar la setmana que ve contra l'Athletic Club de Bilbao el primer partit de lliga. L'equip arriba sense tenir la plantilla tancada, sobretot en el capítol de les sortides. Amb la porteria i la defensa completa, els blaugrana tenen una sobrepoblació al mig del camp. A dia d'avui, el Barça té a la plantilla Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arthur Melo, Frenkie de Jong, Carles Aleñà, Arturo Vidal, Rafinha i Sergi Roberto, que abandona el lateral dret i li cedeix a Semedo, com a fixes al mig del camp. A més, se li afegiria Coutinho en cas que acabés arribant Neymar, i Riqui Puig, del filial, que amb grans actuacions va posant en un compromís Ernesto Valverde.

La sortida de Coutinho és gairebé una realitat. Les darreres informacions del diari Sport afirmen que el Barça està intentant cedir el brasiler a un equip important de la Premier League, i el Tottenham i el Manchester United n'estarien interessats. El diari L'Équipe també inclou en la lluita per Coutinho l'Arsenal i assegura que és el millor posicionat per endur-se'l i que estaria a punt de tancar la cessió. L'altre nom que més ha sonat per abandonar el Barça abans de l'estiu és Ivan Rakitic. El migcampista croat ha estat un dels millors jugadors del conjunt blaugrana els darrers anys i, ara que encara té un bon valor de mercat, el club intentaria buscar-li una sortida. Hi ha tres equips que estan bastant interessats en tenir els serveis de Rakitic: una d'ells és el PSG dins l'operació Neymar, però també podria marxar al Manchester United o a l'Inter de Milà.

El tercer candidat a sortir és Rafinha. El jugador hispanobrasiler no acaba de sumar minuts de qualitat al Barça i el València és el millor posicionat per acabar incorporant el jugador. També hi ha possibilitats d'una sortida d'Arturo Vidal, que no té les característiques de joc del conjunt blaugrana i podria marxar al nou Inter d'Antonio Conte.



Neymar seria l'últim fitxatge

Pel que fa al capítol d'incorporacions, l'arribada de Junior Firpo probablement és l'última del Barça aquest estiu. No obstant això, el club blaugrana està molt pendent de la situació de Neymar, i si s'acaba incorporant algun altre jugador serà el brasiler. L'operació és molt complicada, ja que el jugador vol sortir del PSG però el seu equip demana un preu molt elevat pel seu traspàs i no té gaire intencions perquè aquest retorni al Barça. El diari The Times assegura que el club francès ha ofert a diversos equips Neymar, entre els quals no es trobaria l'entitat blaugrana. Entre ells, el Manchester United, la Juventus i també el Reial Madrid. Cap d'aquestes destinacions semblen ser del gust de Neymar, que vol marxar amb la clara intenció de tornar al Barça.

La complexa operació podria provocar que Neymar arribés a debutar aquesta temporada a la lliga francesa amb el PSG, en el partit que es disputarà aquest diumenge (21 hores) davant el Nimes al Parc dels Prínceps. El davanter brasiler no ha jugat ni un sol minut de la pretemporada amb l'equip francès i l'estiu li està sent molt convuls, amb una gran polèmica pel dia de reincorporació de Neymar als entrenaments.