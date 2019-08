La clàssica Cursa Popular de Bagà va aplegar un centenar de corredors

Com cada estiu, i ja en fa 28, la cursa popular de Bagà va ser fidel a la cita amb una participació que va superar el centenar de corredors en les diferents categories. Coincidint amb la Festa Major de Bagà, els atletes van haver de fer front a un circuit de 8.100 metres amb sortida des de la plaça del Raval i, sortosament, a causa de la calor, els participants van poder sentir-se alleugerats per les ombres de la via del Nicolau, per on passa bona part de la cursa organitzada pels Amics de l'Atletisme de Bagà.

La victòria absoluta va correspondre a Guillem Fernández (JAB Berga) amb un temps de 30' 01'', seguit de Jordi Vilà (Clan Vilà Runners), amb 30' 45'', i d'Antoni Puig (Atletisme Bagà), amb 30' 55''. En la categoria femenina, primera plaça per a Núria Cascante (JAB Berga), amb un registre de 34' 00'', i va entrar setena de la general. La van seguir Eva Palma (UA Barberà), amb 36' 14'', i Montserrat Cinca (At. Sant Boi), amb 40' 32''. Després de més d'una hora de cursa, van arribar a meta 51 corredors.

Els corredors més joves van quedar repartits en sis categories, amb distàncies que anaven dels 650 m dels mini benjamins als 6.100 m dels cadets. La participació en aquest cas va ser de 51 atletes, i la dels prebenjamins va ser la que en va tenir més, amb 13.