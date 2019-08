La Penya Barcelonista de Navàs aconsegueix el Torneig Internacional

ARXIU PARTICULAR

L'equip benjamí de la Penya Barcelonista de Navàs celebra el títol ARXIU PARTICULAR

La Penya Barcelonista de Navàs va guanyar el Torneig Internacional de Penyes del FC Barcelona, que es va organitzar a les instal·lacions del Mini Estadi, després d'aconseguir la classificació en un torneig previ de la Federació de Penyes del Bages, Berguedà i la Cerdanya, on també hi van participar les penyes de Puigcerdà i Avinyó. El combinat navassenc va mostrar un gran nivell, i es va proclamar campió en la categoria de benjamins en derrotar el combinat de la Penya Barcelonista de l'Espluga de Francolí per 2-1 i aconseguir ser l'equip menys golejat del torneig. D'altra banda, els alevins van obtenir la quarta posició d'un total de dotze equips.

Els penyistes de Navàs han pogut gaudir, a part del torneig, d'una visita al museu del Barça i del trofeu Joan Gamper acompanyats de la seva família i membres de l'equip tècnic. Els membres de la junta i responsables dels equips, Jordi Deig i Bernat Vidal, van valorar l'experiència molt positivament i asseguren que l'any vinent s'hi tornaran a presentar amb les dues categories en les quals van participar aquesta vegada. El torneig va ser una de les diverses activitats que van tenir lloc durant el cap de setmana del Trofeu Joan Gamper, i el partit al Camp Nou amb la presentació dels jugadors va ser el gran esdeveniment. Els penyistes tenen sempre una part important de protagonisme en les activitats del Gamper, una de les més destacades és el Congrés Mundial de Penyes, que aquest any ha celebrat el seu 40è aniversari. En aquesta edició, hi va estar el president del Barça juntament amb els nous fitxatges del conjunt blaugrana.