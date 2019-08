El Baxi tindrà un calendari amb l'esforç repartit

El Baxi Manresa de la temporada passada, la del gran any amb Joan Peñarroya a la banqueta, va fer la sensació que rendia millor a fora que a casa. Aquesta idea va surar durant tota la primera volta. El calendari, aleshores, hi oferia una explicació clara: els rivals més durs havien de visitar el Nou Congost en el tram inicial del torneig. Així, en els partits entre la jornada 1 i la 17, van passar per la pista bagenca el Barça, el Madrid, el Baskonia, el Joventut, l'Unicaja, el Gran Canària [que llavors jugava Eurolliga] o el Saragossa. A la segona volta va ser al revés i, per això, es va equilibrar el balanç.

Aquest cop les coses no sembla que hagin de ser iguals. Segons el calendari de l'ACB fet públic ahir, el conjunt de Pedro Martínez tindrà més repartits els esforços contra els rivals poderosos i els altres que han de ser a la zona mitjana o baixa de la classificació. Això sí, l'inici serà potent, almenys en els tres primers partits.



Inici en dimecres

Perquè el primer rival serà l'Unicaja, un adversari que ha guanyat en cinc de les sis darreres visites a Manresa i que s'ha reforçat molt aquest estiu. L'avantatge és que ho ha fet amb elements inèdits a la lliga, com Adams, Avramovic, Ejim i Elegar, i això pot provocar que Luis Casimiro tingui dificultats per acoblar les peces.

Els dos partits següents tampoc no són senzills. En duel ajornat fins al 2 d'octubre, la primera sortida, plena de morbositat, serà a Burgos per retrobar-se amb Joan Peñarroya a la banqueta del Coliseum. I el tercer partit, a casa, serà davant d'un Gran Canària que vol oblidar la pèssima campanya passada i que ha aconseguit els serveis d'homes de gran nivell com Cook, Okoye, Burjanadze, Shurna o el veterà grec Bourousis.



Dates clau

A part de l'Unicaja, dels equips grans visitaran el Congost en la primera volta tres conjunts d'Eurolliga, el Barça i el València, un d'Eurocup, l'Andorra, i un possible competidor a la Lliga de Campions, l'Iberostar Tenerife, amb el retorn d'Iffe Lundberg al pavelló manresà, a la cinquena jornada. En cas que el Baxi s'estigués jugant la seva presència a la Copa del Rei, ho faria en un tram final de primera volta molt exigent, amb visita a Vitòria i duel a casa davant dels andorrans de Dejan Musli i Ibon Navarro. A la segona volta, Madrid, Baskonia i Joventut desfilaran pel Bages abans d'un temible doble desplaçament canari i un duel a casa amb l'Estudiantes per tancar la competició.