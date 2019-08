El berguedà Jordi Enjuanes té un paper destacat a la prova de Font-romeu

L'equip berguedà Auto Rentat Pedret Competició, liderat per Jordi Enjuanes com a pilot, va participar a la cursa automobilística de muntanya de Font-romeu, puntuable per la Copa de França i el Trofeu dels Pirineus de muntanya. Enjuanes va obtenir un excel·lent resultat en acabar entre els deu primers de la general entre els més de cent inscrits a la prova.

En concret, el pilot de l'equip Auto Rentat Pedret Competició va assolir el primer lloc de la seva categoria i classe, i va aconseguir també el cinquè lloc al Trofeu dels Pirineus (reservat per a pilots francesos, catalans i andorrans que no segueixen el campionat francès de muntanya).