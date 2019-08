La manresana Queralt Pujol emprèn l'aventura del bàsquet nord-americà

La jugadora manresana Queralt Pujol abandonarà els propers dies l'equip sènior de l'Asfe de Sant Fruitós. Intentarà l'aventura americana i provarà sort als Siena Saints, un conjunt que jugarà l'NCAA I, una de les múltiples divisions del bàsquet universitari dels Estats Units. L'equip és el de la Universitat de Siena, situada a Loudonville, a prop d'Albany, capital de l'estat de Nova York.

La bagenca explica que «des de sempre m'havia seduït la possibilitat d'anar a jugar en algun equip dels Estats Units. Al gener vaig descobrir via Instagram l'agència Pick Us i vaig contactar amb ells. El Dani, responsable de la part esportiva de l'agència, em va venir a veure en un partit davant el Roser, i posteriorment em va comentar que tenia nivell per jugar allà. Més tard va tornar en un matx contra el Viladecans i va parlar també amb els meus pares».

Ara a l'estiu, Pick Us va tornar a contactar amb Pujol. «Em van proposar d'anar a fer uns tornejos a Albany, i primerament vaig acceptar l'oferta. Poc després em vaig adonar que em sortiria molt car i vaig decidir refusar-ho, en comptes d'això vaig optar per fer un campus al Boston College, més assequible ja que tinc família en aquesta ciutat», relata.

La idea inicial de la manresana era tornar a Catalunya per disputar el curs 2019-20 amb l'Asfe a Primera Catalana, ja que després del campus només li havien arribat ofertes de la National Junior College Athletic Association (NJCAA). Tot va canviar quan des de l'agència la van informar que el Siena Saints, un equip de l'NCAA I (la màxima divisió universitària), necessitava una base.

«Vaig arribar un divendres a Loudonville, i una de les entrenadores assistents de l'equip em va venir a buscar per anar a fer un tomb per les instal·lacions de l'equip juntament amb una altra noia de Toronto, Chyvon Thomas. Més tard va voler parlar amb nosaltres a soles. Quan va parlar amb Thomas vaig sentir que li demanava quin número volia portar, per tant, ja estava fitxada. Quan hi vaig entrar jo, em va comentar que sabia que volia tornar a Catalunya, però li vaig respondre que si m'oferia un lloc a l'equip l'acceptaria. I em va dir que comptaven amb mi, fet que em va alegrar».

Sobre l'adaptació, és de l'opinió que «em puc adaptar en un període curt de temps a un joc que és més físic i ràpid». També opina semblant la seva nova entrenadora, Ali Jaques, que va declarar a la web dels Saints que «la Queralt és una base amb un gran coneixement del joc, aportarà lideratge i intel·ligència a la pista». La idea de Pujol és romandre quatre anys al Siena College combinant el basquetbol amb els estudis: «aquest primer any podré triar les assignatures que cursaré, i l'any vinent ja m'agradaria tenir decidit en què m'especialitzaré».