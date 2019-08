Un Espanyol molt superior enllesteix l'eliminatòria

L'Espanyol es podrà prendre amb molta tranquil·litat, dijous que ve, la tornada de la penúltima ronda eliminatòria per entrar a la Lliga Europa. El 0-3 obtingut ahir en territori helvètic i la diferència de nivell entre tots dos conjunts fa inviable una catàstrofe a l'RCDE Stadium. L'equip de Gallego va ser molt millor que el Lucerna, va tenir fases brillants a la segona part i va obtenir un resultat més que positiu per seguir creixent. A més, l'equip va veure l'esperançador debut d'un Matías Vargas, autor d'un golàs.

El Lucerna no és tan rudimentari com l'Stjarnan, però gairebé. Els suïssos ataquen més per empenta que no pas per joc i van tenir uns primers minuts en què van voler demostrar que actuaven a casa i que volien posar les coses complicades. Un parell d'arribades i una falta llançada massa fluixa a les mans de Diego López va ser, però, tota la seva aportació ofensiva en l'enfrontament.

Cap al quart d'hora de joc, l'Espanyol va començar a tocar millor l'esfèrica i va avisar amb un tret llunyà de Víctor Sánchez que va aturar Müller. El joc va baixar de revolucions i semblava que no succeïa res quan, després d'una falta a favor, Melendo va entrar per la banda dreta, va centrar amb la cama menys hàbil i Ferreyra, que havia iniciat l'acció amb una obertura per la banda, es va avançar al porter i va anotar el seu quart gol en tres duels oficials.



Miratge i domini absolut

El conjunt suís va anar endavant amb el gol rebut i va avisar amb dues accions del lateral Kakabadze, la primera amb un xut inofensiu i la segona amb una acció més perillosa. Es va trobar en bona posició, va xutar massa centrat i el davanter Demhasaj tampoc no va aprofitar el rebot. Un xut final de Ferreyra va tancar els primers 45 minuts.

La segona part va ser un recital de l'equip blanc-i-blau. A més, David Gallego va saber veure que era el moment de fer mal amb les entrades de Darder i de Vargas, que van donar empenta ofensiva a l'equip davant de la inofensivitat local.

Així, Lluís López va amenaçar en un córner al primer minut, preludi d'una fase de mil combinacions de tots els jugadors espanyolistes i de moltes ocasions. Müller va salvar una rematada de Borja Iglesias i, tot seguit, un xut molt perillós de Pedrosa. En una acció similar va arribar el segon gol. Un rondo gegantí va acabar amb una passada de Marc Roca per a la internada de Dídac Vilà, i el lateral, pretès pel València, va afusellar el porter rival.

L'entrada de Vargas va donar dinamisme a l'atac. L'argentí volia agradar el dia del seu debut i va intentar un parell d'accions individuals que el defineixen com un extrem desequilibrant, sempre partint des de l'esquerra. En una d'elles, en el tram final, va encarar el seu defensa i va etzibar un xut parabòlic que va significa el 0-3.

Amb aquest resultat, a falta de la tornada, només cal esperar rival. Ahir, el CSKA de Sofia i el Zorya Luhansk van empatar a un gol en partit disputat a Bulgària. Un dels dos serà l'adversari espanyolista en la ronda final.