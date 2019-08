El mercat anglès abaixa la persiana sense que Coutinho trobi comprador

Ningú no ha escoltat el clam del Barça per vendre Coutinho

Philippe Coutinho no jugarà a la lliga anglesa. Almenys fins al proper mercat de fitxatges, que s'obre l'1 de gener. El Tottenham, l'equip que semblava que tenia més possibilitats de quedar-se amb el brasiler que no vol el Barça, va decidir finalment que no li interessava el jugador i va apostar per l'exbètic Giovanni Lo Celso, que ja estarà a les ordres de Mauricio Pochettino de cara al cap de setmana.

En els darrers dies, el Barça ha intentat col·locar Coutinho a diversos equips de la lliga en què ha jugat millor fins ara. El seu anterior conjunt, el Liverpool, s'hi va negar i el jugador tampoc no volia anar al United, rival de sempre dels reds. El Chelsea no podia fitxar i l'Arsenal també va rebutjar la proposta que el Barça li va fer diumenge, coincidint amb el Gamper. Davant d'aquesta situació, el Tottenham semblava l'únic club capaç d'afrontar la inversió, però al final ha desistit de fer-ho, ni que fos en forma de cessió.

El conjunt de Pochettino, que la temporada passada no va fer cap contractació per culpa de les obres del seu nou estadi, es va moure molt ahir. Va tancar la cessió amb clàusula de fitxatge obligatori del bètic Giovanni Lo Celso. A més, també va contractar el davanter Ryan Sessegnon, procedent del Fulham per 27 milions d'euros. Al final, no va poder contractar Paulo Dybala, que es queda a la Juventus, i va poder retenir Christian Eriksen, desitjat pel Manchester United.



Poc moviment

En la resta de clubs hi ha pocs moviments interessants. David Luiz deixa el Chelsea per anar a un Arsenal que també va fitxar ahir el jugador del Celtic Tierney. El canvi més significatiu va ser la baixa de Romelu Lukaku, el davanter del Manchester United, que abandona la Premier per anar a jugar a l'Inter de Milà. El fet que el club d'Old Trafford no fes ahir cap contractació sembla que tanca la porta definitivament a la marxa de Paul Pogba, desitjat pel Reial Madrid i més concretament pel seu entrenador, Zinedine Zidane.

Pel que fa al Manchester City, els moviments que van fer ahir van ser mínims. Un va ser la contractació del lateral del Girona Pedro Porro, que sembla que cedirà al Valladolid. També va obtenir els serveis del porter Scott Carson, del Derby County.

Pel que fa a equips de segona línia, l'Everton va completar la contractació d'Alex Iwobi, procedent de l'Arsenal, per 25 milions d'euros i el Leicester va contractar el belga Dennis Praet per uns 16,5 milions d'euros.