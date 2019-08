Model bagenc per a un club de primera

El futbol es troba cada dia més immers en la globalització. Dins aquest fenomen, es fa realment complicat poder crear una identitat pròpia en un club. Aquest és l'objectiu que l'Eibar, un dels equips habituals a la Lliga Santander en els darrers anys, té en ment de cara al futur inmediat: aconseguir crear un estil des de la base perquè tothom identifiqui la manera d'entendre el futbol del conjunt basc.

Un dels responsables que aquesta tasca tiri endavant és Jordi Clarés, un jove santfruitosenc que s'encarrega de la metodologia i coordinació dels equips interns a l'Eibar. «Creiem que és necessari dissenyar una bona línia de treball pels propers anys, per així crear una idea de joc comuna des dels equips base fins al primer», assegura Clarés, que creu que s'està duent a terme gràcies a la «tecnificació i revisió de continguts». Però matisa que aquesta homogeneïtzació té diferències entre els més joves i els equips d'alt rendiment de l'Eibar. «Amb els més petits tenim un ritme d'aprenentatge diferent, ja que disposem de la possibilitat de provar diferents posicions per cada un d'ells. Així podem veure on rendeixen millor i intentem centrar-nos més en el joc col·lectiu, amb els quals explorem diferents demarcacions al terreny de joc», afirma Clarés, que explica que amb els jugadors d'alt rendiment es practica una metodologia d'especialització. Una vegada aquí, es defineix la posició dins el camp de cada jugador. El tècnic procedent de Sant Fruitós de Bages comenta que «un dels grans objectius que tenim a l'Eibar és que tots els tècnics del club tinguin la mateixa visió de joc».



Renovació fins al 2021

Després de viure diverses experiències a altres clubs, tant a escala nacional com estranger, Jordi Clarés va arribar la temporada passada a l'Eibar per exercir la tasca de la metodologia. El club basc ha decidit ampliar el contracte de l'analista santfruitosenc fins l'any 2021, fet que ha causat una gran satisfacció a Clarés, que assegura que es troba «molt còmode» a l'Eibar i està «content de poder viure més temps aquesta gran experiència». El responsable de l'àrea de metodologia i coordinació d'equips interns del club basc defineix l'Eibar «com una gran família» i destaca l'amabilitat de la gent. «Quan vaig arribar em van assegurar que sempre que necessités contactar amb qualsevol persona de l'entitat m'ajudarien. Així és com funciona realment l'Eibar», assegura Clarés, que destaca la «disponibilitat» que tenen dins el club per atendre'l, tant siguin directius com jugadors o tècnics. «En això, l'Eibar es diferencia d'altres equips i és un dels punts forts». El bagenc agraeix també a l'Eibar que «m'ha fet obrir els ulls amb altres idees de joc. Abans tenia molt clar de quina manera s'havia de practicar el futbol i després d'arribar aquí m'he adonat que el futbol està ple d'altres opcions igual o més vàlides que la que jo tenia clara abans de venir aquí».

La seva satisfacció amb la tasca que exerceix a l'Eibar actualment no l'eximeix de tenir un bon rècord d'altres experiències que ha viscut en les últimes temporades. Abans d'incorporar-se al conjunt basc, el santfruitosenc va estar gairebé dos anys a l'Escola del Barça, on va exercir d'entrenador a l'escola de perfeccionament i de FCB Escola Internacional, va ser un dels tècnics de la marca Barça. «Va ser una molt bona experiència, i completament diferent a qualsevol tasca que hagués realitzat abans», explica Clarés. També va estar 10 mesos d'entrenador de l'aleví preferent al Lleida Esportiu abans de la seva vivència al conjunt blaugrana.

Una altra de les grans aventures que va marcar la carrera professional de Jordi Clarés va ser a Estònia, concretament al FC Levadia de Tallinn. El santfruitosenc exercia d'analista tècnic, una tasca bastant similar a l'actual a l'Eibar. «Va ser una grata sorpresa perquè vaig arribar al Levadia gràcies al Gabri Garcia», recorda Clarés, que valora la seva etapa amb el tècnic també de Sant Fruitós de Bages, que entrenava fins la temporada passada l'Ekenäs, de la segona divisió finlandesa. «Vaig començar amb el filial i al club li va agradar la meva metodologia i vaig ser analista de tots els equips».