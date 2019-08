Hi haurà partit de lliga els divendres però se suprimeix el dels dilluns

El Jutjat del Mercantil número dos de Madrid va estimar ahir parcialment la sol·licitud de mesures cautelars de LaLiga per mantenir els horaris de les tres primeres jornades de Lliga Santander i Lliga SmartBank, tenint en compte que hi haurà partit els divendres però s'ha suprimit el dels dilluns.

El jutge Andrés Sánchez Magro va decidir no donar la raó per complet a cap de les dues parts, tot i que aquesta decisió obliga LaLiga a retirar els sis partits, tres de Primera i uns altres tres de Segona Divisió, programats pels dilluns 18 i 25 d'agost i 1 de setembre. Així doncs, el campionat de lliga començarà el proper divendres en el partit que enfrontarà l'Athletic Club de Bilbao i el Barça a San Mamés a les 21 hores.

La decisió del jutge no va agradar a Javier Tebas ni a LaLiga, que poques hores després de saber la notícia va presentar un recurs per poder jugar també els dilluns. La patronal dels clubs veu en l'acte del jutge «contradiccions» i, a més d'apel·lar, va anunciar que iniciaria «contactes individuals amb els operadors». A més, LaLiga ha convocat pel proper dilluns 12 d'agost tots els equips de Primera i Segona Divisió a una Assemblea General Extraordinària. D'acord amb l'acte, el Reial Decret 5/2015 no permet a LaLiga fixar partits fora de la jornada oficial de dissabte i diumenge. LaLiga defensa que sí que es podien jugar, determinat pel principi de coordinació entre ambdues organitzacions (LaLiga i la Reial Federació Espanyola de Futbol). Aquest conveni es va signar el 2014 i es va mantenir en vigor fins al 30 de juny del 2019, però no es va recollir en l'acord firmat el 3 de juliol passat. El jutge dictamina que la RFEF podria haver realitzat una pràctica deslleial no firmant el conveni de coordinació i apunta que la Federació i Rubiales semblen disposats a negociar el partit dels divendres, però no els dels dilluns, així que el jutge demana a la RFEF que permeti partit els divendres sempre que LaLiga indemnitzi amb 15 milions d'euros.



Rubiales queda satisfet

La reacció del president de la RFEF, Luis Rubiales, no es va fer esperar i va fer saber a les xarxes socials que estava content amb la decisió del jutge. «Estic molt feliç. Es compleix el desig de les aficions, el meu compromís i la posició de la RFEF», va dir l'exjugador del Llevant. Rubiales ja va assegurar el mes passat que si hi havia un acord es podia cedir la disputa de partits els divendres, però mai els dilluns. D'acord amb el president de la RFEF, la indemnització que hauria de pagar LaLiga ja entra dins aquest acord.