El Nàstic canvia el Manresa-Andorra per un enfrontament del seu juvenil

El Gimnàstic de Manresa s'ha vist obligat a anular el partit entre els primers equips del Manresa i de l'Andorra, corresponent a la 42a edició del Trofeu Ciutat de Manresa, previst pel diumenge 25 d'agost. Quan es va programar aquest enfrontament, tant el Manresa com l'Andorra estaven enquadrats en el grup 5 de la Tercera Divisió, després dels seus corresponents ascensos aquesta temporada passada. Posteriorment però, l'Andorra va comprar la plaça de Segona B del Reus i, aquesta nova categoria, comença la competició una setmana abans del que ho farà la Tercera Divisió, precisament el cap de setmana del 24 i 25 d'agost (els andorrans debutaran al camp de l'Espanyol B). Per aquest motiu, l'equip de Piqué (també està en tràmits de comprar el Gimnàstic) no ha pogut mantenir el compromís de ser al Gimnàstic Parc el dia 25.

A corre cuita, el Gimnàstic ha pres la determinació de fer jugar el seu juvenil A (lliga nacional) contra la Unificació Bellvitge (també de lliga nacional) en el lloc de l'Andorra-Manresa. Es manté l'horari de les 19 h i el mateix dia. Com a preliminars i dins de l'anomenat Trofeu Gimnàstic 2019, hi haurà dos partits més. A les 15 h, l'infantil A del Gimnàstic se les haurà amb l'Espanyol i a continuació (16.45 h), el cadet B també rebrà els espanyolistes.

El juvenil A del Nàstic té aquesta tarda un nou partit de preparació rebent la visita del Lleida, equip de Divisió d'Honor (19 h).