Griezmann, Suárez i Dembélé s'endollen a Michigan

El FC Barcelona va golejar (0-4) al Nàpols en el tancament de la pretemporada aquest dissabte al Michigan Stadium, en un assaig pensant ja en l'estrena a Laliga Santander divendres que ve a San Mamés.

Els d'Ernesto Valverde van posar fi a l'últim tram de preparació en aquesta gira pels Estats Units que els va citar per partida doble amb els de Carlo Ancelotti. Després del 2-1 de dimecres a Miami, el Barça va millorar, sense caure en l'habitual relaxació de les segones parts de l'estiu, i el Nàpols va empitjorar.

Valverde va pensar ja en l'estrena de Lliga, on Leo Messi sembla gairebé descartat per lesió, amb un trident que va respondre en atac. Dembélé va ser el més actiu, Griezmann va tornar a associar-se i donar solucions, aquest cop fent el seu primer gol amb el Barça, i Suárez va demostrar que no entén d'amistosos.

A més, Frenkie de Jong va fer a la perfecció de migcentre, sense Busquets, gairebé sense fallar i la intuïció d'avançar-se al rival, de muntar els atacs des del robatori i d'acompanyar cada jugada sempre ben col·locat. El Barça va prémer ja en ritme de competició, movent més ràpid la pilota que en els partits anteriors.

El domini i pressió blaugrana van deixar les ocasions del nou trident blaugrana, sense arribar a definir en 45 minuts. Fabián va tenir l'única italiana, encara que molt clara, en l'últim instant abans del descans. A la represa, els de Valverde van mantenir el guió. Griezmann i Suárez es van entendre millor que mai i d'aquesta connexió va arribar el 0-1.

Després, una pilota obert per Aleñá a Alba va acabar amb el primer gol del francès Griezmann amb la samarreta blaugrana. La pressió de De Jong va iniciar el 0-3, golàs de Suárez i Dembélé va completar la urpada amb una altra bona definició. Valverde va fer llavors els canvis, mantenint el descans de Rakitic i Busquets, i el Barça es va proposar arribar fins al final jugant, com hauran de fer ja en cada partit.