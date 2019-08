Els horaris més polèmics dels últims anys

Mai els horaris dels partits de lliga havien generat tanta repercussió com ara. Els enfrontaments de divendres i dilluns són un dels principals fronts oberts en la guer-ra particular que tenen entre mans LaLiga i la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF).

La resolució d'aquest divendres per part del Jutjat Mercantil número 2 de Madrid, partits el divendres però no el dilluns, no va donar la raó definitiva a cap dels dos, ja que la patronal dels clubs vol jugar partits tant divendres com dilluns i la RFEF només vol una jornada oficial amb enfrontaments únicament dissabte i diumenge, tot i que estaria mitjanament disposada a cedir en els divendres. Així doncs, el president de la Federació es va mostrar bastant satisfet amb la resolució a les seves xarxes socials. Per tant, podríem dir que la partida, de moment, l'està guanyant la Federació presidida per l'exjugador del Llevant. Si no canvia res en els propers cinc dies, la primera jornada de la Lliga Santander començarà el divendres a les 21 hores amb el partit entre l'Athletic Club de Bilbao i l'actual campió de lliga, el FC Barcelona d'Ernesto Valverde.



Una polèmica amb varis capítols

La decisió del jutge no finalitza ni molt menys amb la polèmica, ja que LaLiga presentarà un recurs d'apel·lació davant aquesta decisió. L'entitat considera que en l'acte del jutge hi ha «contradiccions» i que també s'haurien de poder disputar partits els dilluns. Javier Tebas, president de LaLiga, es va mostrar ambiciós assegurant que «ja hem aconseguit els divendres, i ara anem a pels dilluns».

Un cas en el qual els clubs es posicionen gairebé per unanimitat a favor de la posició de LaLiga, a excepció del Reial Madrid. El propi Tebas va convocar d'urgència a tots els equips de Primera i Segona Divisió per a una Assemblea General Extraordinària que se celebrarà demà, tot just cinc dies abans de l'inici de la Lliga Santander 2019/20. També influeix en l'apel·lació de la patronal dels clubs la gran indemnització que hauria de pagar per disputar partits el divendres. Tot i el vistiplau del jutge per jugar, LaLiga haurà de pagar 15 milions d'euros.

Un altre dels principals actors en aquesta polèmica són els operadors de televisió. Sens dubte, és un dels principals culpables d'aquesta polèmica, ja que LaLiga i els clubs es mostren interessats pels partits de divendres i dilluns pel benefici que aporta que les televisions retransmetin el futbol quatre dies de la setmana i no dos, com reclamava la RFEF. De moment, silenci sepulcral per part dels operadors. Segons El País, fonts del sector asseguren que el més probable és que se sol·liciti una indemnització als clubs per a l'incompliment de les condicions d'explotació, entre les quals es trobaven els partits de dilluns que, en principi, no s'acabaran disputant.



L'afició, l'argument d'ambdós

Si hi ha una cosa que tenen en comú tant LaLiga com la RFEF, és que utilitzen l'afició com a argument de defensa en la seva postura. D'una banda, l'entitat presidida per Tebas defensa que, si es juguen partits divendres i dilluns, els espectadors estatals i internacionals podran gaudir de tots els partits en jugar-se en horaris diferents i que, havent-hi partits només dissabte i diumenge, alguns enfrontaments se solapen. La Federació creu que per als aficionats que van a l'estadi els dilluns és un dia nefast perquè és dia laboral.