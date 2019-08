El Manresa resol a favor un partit prou complicat al camp del Martorell

Només 24 hores després de la derrota al camp del Parets (2-1), el Manresa (Tercera Divisió) s'ha refet amb un treballat triomf (0-2) al camp del Martorell (Primera Catalana). El partit ha estat intens i força dur tot i tractar-se d'un amistós.

Els manresans han avisat al minut 10 quan Walter ha fet una bona passada en diagonal a Luque, però el xut d'aquest ha estat refusat per un defensa. Dos minuts després, Pol Busquets es lluïa amb dues parades seguides per evitar el que hauria estat el primer gol local. Al minut 15, jugada entre Èrik Sarmiento i Joel Méndez, però aquest últim veu com el porter del Martorell atura la seva rematada. A mida que han avançat els minuts, les possessions del Manresa eren més llargues, però sense crear perill fins que a partir de la mitja hora han començat a arribar les ocasions manresanes. Joel Méndez ho ha intentar al minut 33, però el seu xut ha estat massa alt.

Els locals intentaven trenar alguna jugada aïllada però la defensa bagenca les malbaratava una a una. David Sánchez i Edgar, pel Manresa, tenien les seves oportunitats abans del descans.

Després del pas pels vestuaris, i tot i que el Manresa continuava amb el control i la possessió, el Martorell començava a plantar-se a l'àrea bagenca amb certa facilitat. Al minut 48, Erik Sarmiento ha refusat la pilota sota pals després que Pol Busquets rebés una falta quan sortia de l'àrea petita.

Després d'ocasions clares dels manresans, al minut 65 arribaria el 0 a 1. Fran Orellana ha driblat diversos defenses i ha superat el porter local. Només dos minuts després, era Joel Méndez qui marcava el 0 a 2 aprofitant un refús de mèrit del porter martorellenc.

Amb el 0 a 2, el Martorell s'ha llançat a l'atac i el partit s'ha convertit en una passa carrers. L'equip entrenat per Albert Nualart ha buscat el gol de l'honor però la defensa dels d'Andreu Peralta ha estat molt concentrada i ha evitat qualsevol ensurt en forma de gol.