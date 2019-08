Mor Chicho Sibilio, una llegenda del bàsquet blaugrana, als 60 anys

L'exjugador de bàsquet Candido Antonio Sibilio, més conegut com a Chicho Sibilio va morir ahir a l'edat de 60 anys (3/10/1958) a la seva finca de Nigua, a la costa sud de la República Dominicana, el seu país, tot i que es va nacionalitzar espanyol l'any 1978. Va jugar tretze temporades al FC Barcelona on va destacar com a ala anotador i amb la selecció estatal.

Sibilio, després de despuntar a la selecció dominicana amb només 17 anys, va ser fitxat pel Barça el 1976 i es va incorporar a les categories inferiors del club blaugrana. Amb el Col·legi Alpe, que era un filial del Barça, es va proclamar campió del món escolar.

En la llarga estatal al primer equip del club blaugrana es convertiria en una icona juntament als Epi, Solozabal o Jiménez. Passarà a la història com un dels millors tiradors de la lliga. En els seus tretze anys al Barça va fer una mitjana de 18,8 punts per partit i el 41% de llançaments triples.

Quan el club blaugrana va prescindir dels seus serveis, Sibilio va jugar els darrers quatre anys de la seva carrera en el Taugrés (actual Baskonia) (1989-1993). En el seu palmarès hi ha cinc lligues ACB (1981, 1983, 1987, 1988 i 1989), vuit Copes del Rei, dues Recopes d'Europa (1985 i 1986), una Copa Korac (1987) i un Mundial de clubs (1985).

Sibilio, un cop nacionalitzat, també va ser un fix de la selecció estatal en la dècada dels 80. Va debutar el juliol del 1980 en els Jocs Olímpics de Moscou i a partir d'aquell moment va jugar un total de 87 partits. El seu major èxit amb Espanya va ser la medalla de plata en l'Eurobàsket del 1993. Chicho Sibilio es va retirar com a jugador el 1993 als 35 anys, però sempre va continuar lligat al món del bàsquet. Va anar a viure a la República Dominicana i allà va començar a treballar amb equips de categories inferiors fins arribar a dirigir el Cañeros de la Romana de la pròpia lliga dominicana. Més endavant va posar en marxa una escola d'alt rendiment per intentar formar els millors talents del seu país.