Movsziszian es corona per sisè cop a la Pobla de Lillet

Sis victòries i tres taules (la darrera en la seva partida final d'ahir amb Narciso Bravo) és el brillant balanç que ha donat la sisena victòria a l'armeni Karen Movsziszian a l'Open de la Pobla de Lillet, en la seva 29a edició.

Movsziszian ha complert aquest any la seva vintena participació en el prestigiós torneig de l'Alt Berguedà. Per aquest motiu, ahir, en l'entrega de trofeus, va rebre una placa commemorativa. L'armeni, resident a Manresa, va prendre part per primer cop a l'Obert de la Pobla de Lillet el 1997 quan va arribar del seu país per marxar de la guerra. L'any següent, el 1998 va guanyar el primer torneig a la Pobla, repetint la gesta els anys 2001, 2014, 2016, 2017 i enguany. A més, entre les vint participacions, posseeix deu posicions d'honor, sis segons llocs i quatre terceres places. En aquesta edició del torneig, van completar les posicions capdavanteres Ferran Cervelló i Xavier Povill. Entre els participants, cal destacar la jove Laura Povill classificada en desè lloc a la general, que és a més la primera noia i escaquista millor classificada menor de 16 anys.

Aquest Open de la Pobla de Lillet està dotat en 5.165 euros, 1000 dels quals són pel primer classificat, 750 pel segon i 500 pel tercer, amb premis en metàl·lic fins als deu capdavanters i els cinc primers del grup B. L'entrega de guardons, que es va fer ahir a la tarda un cop finalitzada la 9a ronda, disputada al matí, va ser presidida per l'alcalde de la Pobla de Lillet, Enric Pla, que va deixar entreveure la possibilitat que la propera edició, la 30a, ja es pugui disputar al nou pavelló, en construcció.

En aquest sentit, el Club Escacs Pobla de Lillet, que l'any que ve complirà 70 anys, desitja poder fer un torneig que estigui a l'alçada dels dos aniversaris rodons. Per a això, però, necessitarà tenir més suport econòmic ja que portar jugadors de més nivell té un cost més elevat i que, en cap cas, no es pot cobrir amb les inscripcions dels jugadors.