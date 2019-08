El PSG reconeix que la negociació per la marxa de Neymar està avançada

El director esportiu del Paris Saint-Germain, Leonardo Nascimento de Araújo, va confirmar que les negociacions per a la sortida de Neymar de l'equip estan «més avançades que abans», encara que no va revelar si l'entitat està parlant amb el FC Barcelona (on voldria anar el jugador), amb el Reial Madrid (on el voldria vendre el club francès) o amb els dos, tot en un dia en el qual el davanter brasiler no va ser inclòs en la convocatòria per enfrontar-se al Nimes en el començament de la Ligue 1.

«Les negociacions estan més avançades que abans. Ja veurem què passa. Tots necessitem que el seu futur es defineixi aviat», va assenyalar el director esportiu en una conversa informal davant els mitjans de comunicació, reconeixent per primera vegada que el club francès està obert a desfer-se del brasiler.

Per la seva banda, l'entrenador del PSG, Thomas Tuchel, va explicar que el davanter no havia acabat l'entrenament d'ahir «a causa d'un cop» al turmell. D'aquesta manera, el va descartar completament per a la llista de convocats per al duel de la primera jornada de la Ligue 1 que l'enfrontarà al Nimes.

De fet, Neymar encara no ha debutat amb el PSG en aquesta pretemporada, ni tan sols en partits amistosos. Sí que va acompanyar l'expedició a la Xina per disputar la Supercopa francesa, però no va poder jugar perquè arrossegava un partit de sanció de la temporada passada. Va ser en aquella celebració, a més, on es va produir una de les imatges que van generar més controvèrsia de l'estiu, quan Mbappé va fer fora Neymar de la foto dels campions perquè no havia jugat.