Els equips de casa nostra ja han mogut fitxa

El gruix dels equips de Segona i Tercera Catalana tenen molt definides (alguns no tancades) les plantilles amb les quals intentaran aconseguir els seus objectius aquesta propera temporada. No ha estat un estiu especialment mogut, tot i que, certament, tots els clubs han fet els seus retocs per cobrir baixes o bé per intentar millorar algunes posicions.

De Segona Catalana, l'equip que s'ha mobilitzat més ha estat el San Mauro, que seguirà al grup 3 de la categoria. Els anoiencs han canviat més de mig equip per intentar aconseguir la permanència d'una forma més folgada del que ho van fer el curs passat.

En el grup 4, el Berga, el millor classificat de casa nostra (va ser tercer) mirarà de repetir i fins i tot millorar la darrera campanya. Per això, els de Joan Prat han incorporat diversos futbolistes, la majoria de la comarca d'Osona. Qui menys retocs ha fet ha estat el Joanenc de Marc Viladrich, que repeteix pràcticament amb els mateixos jugadors que tant bon rendiment van donar la temporada passada. El Sallent, el més matiner del grup (va començar a entrenar el 16 de juliol) ha optat per començar amb força incorporacions que han arribat del juvenil, un equip que va assolir l'ascens a Preferent. Els sallentins estrenaran tècnic amb Josep Antoni Moreno, exporter en diferents etapes del Manresa, la banqueta. Són nous al grup 4, el Calaf i el Gironella. Els calafins, de la mà d'Oriol Hontangas, van aconseguir l'ascens de forma brillant, sense conèixer la derrota. Ara, miraran de fer-se forts en una categoria molt competitiva. Per això han mantingut el bloc i han fitxat alguns jugadors per equilibrar encara més l'equip. El Gironella de Xavi Díaz i Francesc Ribalta , igualment després d'un ascens destacat, han seguit la mateixa filosofia de mantenir l'esquema de la campanya passada amb incorporacions molt concretes.

I en el grup 5 repetirà el Solsona amb el tàndem David Andreu i Joan Corominas amb el repte de lluitar, com el curs passat, per les posicions capdavanteres, tot i que enguany, amb el descens de diversos equips de Primera Catalana, pot ser més complicat. Com la majoria d'equips de la Catalunya Central de Segona Catalana, els solsonins tampoc no han fet gaires canvis a la seva plantilla.

I a Tercera Catalana, destaca per sobre de tot l'estrena del camp de gespa artificial per part de la Pirinaica, equip que jugarà al grup 7 d'aquesta categoria, un grup que com sempre fa pensar que serà molt competitiu.